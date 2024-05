AFP

NOS Wielrennen • vandaag, 17:11 Pogacar geeft aanstaande Giro-winst nog meer glans met zesde etappezege

Tadej Pogacar heeft zijn overmacht in de Giro d'Italia nog eens extra onderstreept in de voorlaatste etappe. In de zware bergrit over de Monte Grappa boekte de Sloveense klassementsleider zijn zesde ritzege na een solo van 36 kilometer.

Op 5,4 kilometer van de top van de laatste beklimming reed Pogacar overtuigend weg bij de overgebleven klassementsrenners, die er niet meer aan begonnen om de oppermachtige Sloveen van UAE bij te houden. Valentin Paret-Peintre werd tweede op ruim 2 minuten.

In roze trui naar Rome

Met zijn zege vergrootte Pogacar zijn voorsprong in het klassement op nummer twee Dani Martínez naar bijna tien minuten (9.57).

Dat Pogacar morgen in Rome de 107de Giro d'Italia gaat winnen, was al na de eerste week eigenlijk al duidelijk. De Sloveen heeft de roze trui al sinds z'n ritwinst in de tweede etappe in zijn bezit en begon de laatste bergetappe met een voorsprong van bijna 8 minuten op de concurrentie. Ook had hij al vijf etappes gewonnen.

En toch stond de laatste bergrit ook nog op zijn verlanglijstje. Slecht nieuws voor de rest van het peloton, want dit seizoen is al meermaals gebleken dat Pogacar niet te stoppen is als hij ergens zijn zinnen op heeft gezet.

Getty Images Tadej Pogacar met zijn ploeggenoten voor de start

Bovendien was de etappe van 184 kilometer tussen Alpago en Bassano del Grappa op zijn lijf geschreven. De 4.200 hoogtemeters waren verdeeld over twee identieke beklimmingen van de monsterlijke Monte Grappa (18,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1).

Na bijna negentig kilometer begonnen de renners aan de eerste beklimming. In de vlakke aanloop daarnaartoe had zich een kopgroep van 11 renners gevormd, met daarin ook ritwinnaars Pelayo Sánchez (Movistar) en Andrea Vendrame (Decathlon-AG2R). Aan de voet hadden de koplopers een voorsprong van zo'n 4 minuten.

Op de klim zette Pogacar zijn ploeggenoten op kop van het peloton, waarna de achterstand op de vluchters snel slonk en de Sloveen zijn zegetocht op de laatste beklimming van de Monte Grappa kon beginnen.

Arensman blijft zesde

Pogacar zal zich geen zorgen hebben gemaakt om zijn roze trui, maar voor de andere klassementsrenners stond er in de laatste bergrit nog wel wat op het spel.

Zo had Thymen Arensman nog zicht op de witte jongerentrui, die voor de start nog om de schouders van Antonio Tiberi (Bahrain) hing. De Nederlander van Ineos stond zesde en moest 41 seconden goedmaken op de Italiaan om het wit te veroveren. Dat lukte niet, want Arensman verloor juist tijd op Tiberi, ongeveer een minuut.

AFP De ploeggenoten van Pogacar verkleinen het gat met de koplopers op de Monte Grappa

Ook de strijd om de tweede en derde plaats werd beslist op de Monte Grappa. Martínez verdedigde zijn voorsprong van 22 seconden op Geraint Thomas met succes: de Colombiaan en de Brit kwamen in dezelfde groep over de streep, op ruim 2 minuten van Pogacar.

Pellizzari in blauwe trui naar Rome

De eindzege in het bergklassement gaat ook naar Pogacar, maar de blauwe bergtrui wordt morgen in de slotrit gedragen door de nummer twee uit het klassement, Giulio Pellizzari (Bardiani).

De jonge Italiaan ontsnapte op de Monte Grappa uit het peloton en pakte op de eerste top de meeste bergpunten. Op 5 kilometer van de tweede top werd hij bijgehaald door Pogacar. Even kon de jonge Italiaan zijn idool nog volgen, maar na een paar kilometer moest hij zijn hoofd buigen.

Pellizzari kwam wel als tweede boven en stelde zo zijn tweede plaats veilig.