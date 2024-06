NOS

NOS Nieuws • vandaag, 19:26 Rutte geeft zichzelf in NOS Jeugdjournaal 'een 6, misschien een 6,5'

Vertrekkend premier Rutte beoordeelt zichzelf met een krappe voldoende. "Een 6, misschien een 6,5", zegt hij in een afscheidsinterview met het NOS Jeugdjournaal. Daarbij mocht een aantal kinderen vragen stellen aan de premier.

"Er zijn veel dingen gelukt", aldus de premier in het gesprek in het Torentje. "Maar dat doe je met z'n allen. We hebben er met bijna 18 miljoen mensen de schouders onder gezet."

Hij erkent ook dat er zaken niet goed zijn gegaan en noemt de toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen en de woningmarkt als voorbeelden. "Dus wel een voldoende, maar niet een hele ruime."

Een gedeelte van het interview:

5:52 NOS Jeugdjournaal op bezoek bij vertrekkend premier Rutte

In de uitzending van het NOS Jeugdjournaal noemt Rutte de schoolsluiting gedurende de coronapandemie een van de moeilijkste besluiten. "Ik denk dat het onvermijdelijk was", zegt de premier daarover. "Soms moet je in de politiek kiezen uit alleen maar ellendige opties. De ene optie was minder doen, maar dan waren er misschien wel veel meer mensen overleden. Om dat te voorkomen moesten we een ander moeilijk besluit nemen, namelijk de contacten beperken."

Dat druiste ook in tegen de liberaal in hem. "De overheid moet zich niet met ons leven bemoeien. Die moet zorgen dat de scholen draaien en dat er goede ziekenhuizen zijn, maar die moet niet vertellen waar we wel en niet naartoe mogen. Hier moesten we ons wel met het leven van mensen bemoeien. Dit was zo anti alles waar we voor staan."

Rutte leidde vier kabinetten in veertien jaar en maakt komende week plaats voor Dick Schoof. De VVD'er verruilt het Torentje voor het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Vanaf 1 oktober is hij de chef van de militaire alliantie, een baan waarvoor hij is gevraagd door de Amerikaanse president Biden.

Bellen met Biden

"Ik was begin vorig jaar bij hem op bezoek in het Witte Huis", zegt Rutte daarover. "Een paar dagen later belde hij en zei: huidig NAVO-topman Jens Stoltenberg gaat weg, we denken dat jij het moet gaan doen. Toen moest ik 'nee' zeggen omdat ik net een nieuw kabinet had." Rutte vreesde dat er nieuwe verkiezingen zouden komen als hij voortijdig zou vertrekken.

Bij de val van het kabinet, vorig jaar zomer, ging de premier naar eigen zeggen "opnieuw nadenken". Dat resulteerde erin dat de lobby bij de andere lidstaten toch nog kon beginnen, die deze week uitmondde in de benoeming als NAVO-topman.

Mensen bij elkaar brengen

Twee eigenschappen maken Rutte geschikt voor de NAVO-klus, vindt hij zelf. "Ik heb laten zien dat ik in staat ben om mensen bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat ze niet de hele dag ruzie hebben. En voor zo'n baan moet je ook een niet te groot ego hebben."

Terugkijkend is de vertrekkend premier vooral dankbaar. "Dat mensen elke keer bij de verkiezingen dachten: oké, het moet nog maar een keer met hem." En wat hij bij de NAVO wil bereiken? "Dat het gevoel van onveiligheid stopt, het gevoel dat de oorlog terug is. En dat we genoeg geld blijven uitgeven aan defensie."