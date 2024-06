Inspectie beveelt Co-Med om patiëntendossiers te delen

'Compleet lamgelegd'

Volgens Vroemen is het moeilijk om alle dossiers zomaar over te dragen, omdat niet alle patiënten toestemming hebben geven om digitale inzage te geven in de dossiers. Volgens de directeur is die toestemming wel nodig als patiënten worden doorverwezen. Vaak is dat naar Arene, een digitale huisartsenpraktijk aan wie de zorgverzekeraars een groot deel van de patiënten hebben toegewezen.