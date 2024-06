NOS | Jeroen van Eijndhoven

NOS Nieuws • vandaag, 13:31 Inspectie dreigt met boetes tegen huisartsenketen Co-Med

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dreigt met boetes tegen de commerciële huisartsenketen Co-Med. De keten komt daardoor nog verder in de problemen.

De waarschuwing gaat vandaag in. Dat betekent dat als de praktijken niet bereikbaar zijn of de spoedzorg niet in orde is, Co-Med voor iedere praktijk per dag een boete krijgt.

De IGJ greep in april al in bij Co-Med. Dat had toen ook te maken met de slechte bereikbaarheid van de tien praktijken. Bij spoedgevallen was Co-Med niet binnen 30 seconden bereikbaar, terwijl dat wel moet. Volgens de inspectie ontstonden hierdoor grote risico's voor de veiligheid van patiënten.

De tien praktijken gingen vorige week al 'tot nader order' dicht, omdat de zorgverzekeraars het contract met Co-Med opschortte. Gisteren zegden de verzekeraars het contract definitief op. De keten krijgt daardoor geen geld meer. De meeste praktijken van Co-Med zijn nog steeds gesloten.

'Paniek gecreëerd'

Directeur Guy Vroemen van Co-Med laat aan de NOS weten dat hij met zijn advocaat in beraad is om stappen te ondernemen tegen de zorgverzekeraars. "Men snijdt ons opzettelijk af", zegt hij. "Wij doen er alles aan om open te zijn. De spoedzorg proberen we op z'n minst nog te kunnen realiseren, dat staat voorop. De zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen om Co-Med af te snijden van haar inkomsten. Daardoor creëer je paniek."

Welke praktijken nu open zijn, is onduidelijk. Volgens Vroemen hebben veel medewerkers zich ziek gemeld vanwege de hele situatie rondom Co-Med. "De patiënt is momenteel de dupe."

Te weinig personeel

Sinds april moet Co-Med iedere maand een rooster van de bezetting aanleveren aan de inspectie. Daaruit is volgens de IGJ gebleken dat er te weinig personeel is om spoedzorg te leveren. Daarom zetten ze nu de volgende stap door te dreigen met boetes. In totaal kunnen die oplopen tot een maximum van 750.000 euro.