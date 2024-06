Veel kans op werk voor fitnessinstructeurs, advocaten en schoenmakers

ANP Fitnessinstructeurs hebben veel kans op een baan

Wie advocaat wil worden of reisadviseur heeft geluk: die banen zijn toegevoegd aan het rijtje van meest kansrijke banen volgens het UWV. Het arbeidsbureau deed voor de jaarlijkse Spanningsindicator onderzoek naar kansrijke- en arme beroepen en heeft een aantal banen toegevoegd waarin dit jaar veel werk te vinden is.

Met de Spanningsindicator kijkt het UWV onder meer naar de krapte op de arbeidsmarkt, waarbij er meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Het aantal werkzoekenden steeg iets in het eerste kwartaal van dit jaar, maar de krapte is er nog steeds.

Daardoor zijn er al jaren in veel sectoren veel banen te vinden, zoals ICT-medewerker of helpende in de zorg. Nieuwe beroepen die dit jaar veel kans op werk geven, zijn schoenmaker, docenten maatschappijleer en adviseurs waterbeheer.

Volgens Stef Molleman, arbeidsdeskundige van het UWV, is ook fitnessinstructeur een kansrijk beroep. "We zien dat de vraag naar fitnessinstructeurs het aanbod overstijgt. Mensen willen graag sporten, misschien zelfs wel privé in een hoekje met een instructeur. En daardoor is er veel vraag naar", aldus Molleman in het NOS Radio 1 Journaal.

Minder gevraagd

Het UWV keek ook naar beroepen waar minder werk in te vinden is. Een beroep als verkoper van huishoudelijke artikelen is minder kansrijk, vanwege de vele faillissementen in het eerste kwartaal van dit jaar in de detailhandel.

Ook het beroep dierenverzorger doet het minder goed, vertelt Molleman. "We zien dat het een enorm populair beroep is onder jongeren. Daardoor zitten er meer mensen op de opleidingen dan dat er vraag naar is. Dat zorgt voor minder goede kansen op de arbeidsmarkt."