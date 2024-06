NOS Voetbal • vandaag, 23:00 Turkije klopt tien man van Tsjechië en plaatst zich voor achtste finales

5:14 Bekijk de samenvatting van Tsjechië-Turkije

Turkije heeft in Hamburg in EK-groep F een zwaarbevochten 2-1 zege geboekt op Tsjechië, dat ruim zeventig minuten met tien man speelde, en zich daarmee als nummer twee achter Portugal voor de laatste zestien geplaatst. Voor de Tsjechen houdt het verhaal in Duitsland op.

Voor Turkije, dat al twee keer eerder op een EK tegenover de Tsjechen stond en beide malen (2008 en 2016) als winnaar van het veld ging, volstond een punt om zeker te zijn van een plaats bij de laatste zestien.

Met slechts één punt uit de eerste twee duels in de poule begon Tsjechië met een minstens zo heldere opdracht aan de wedstrijd in het Volksparkstadion: winnen.

Reuters Topscorer Patrik Schick op de bank bij Tsjechië

Tegenvaller voor Tsjechië was dat de klus geklaard moest worden zonder de lichtgeblesseerde spits Patrik Schick, die bij het EK van drie jaar geleden vijf doelpunten maakte - waaronder de winnende in de achtste finales tegen Nederland - en gedeeld met Cristiano Ronaldo topscorer van dat toernooi werd.

Schick, afgelopen seizoen Duits kampioen geworden met Bayer Leverkusen, zag vanaf de bank hoe niettemin de eerste doelpoging van een Tsjechische voet kwam: Lukás Provod nam al na drie minuten doelman Mert Günok onder vuur.

Snelle rode kaart

Kort nadat Robin Hranác een kopkans had gemist, moest de ploeg van bondscoach Ivan Hasek met tien man verder. De wedstrijd was nog maar twintig minuten oud of Antonín Barák had zich al twee keer aan een tegenstander vergrepen: twee keer geel en dus rood.

0:56 Twee keer geel en dus rood voor de Tsjech Barák

Er ontspon zich een rommelig gevecht met veel hele en halve overtredingen, waarin Turkije de manmeersituatie niet te gelde wist te maken. De ploeg van de Italiaan Vincenzo Montella, die oud-Feyenoorder Orkun Kökçü buiten de basis had gelaten en ook geen echte centrumspits had opgesteld, was af en toe wel dreigend, maar uitgespeelde kansen bleven uit.

Tsjechië daarentegen had op slag van rust op voorsprong kunnen komen. Na een snelle counter stond David Jurásek, die het eerder al met een afstandsschot had geprobeerd, oog in oog met Günok, maar hij schoot vanuit een lastige hoek tegen de sluitpost op.

Tsjechië heeft wonder nodig

Een foutje van Jindrich Stanek in het begin van de tweede helft bleef nog zonder gevolgen, maar niet veel later moest de doelman alsnog vissen. Hij keerde nog knap het schot van Kenan Yildiz, maar de Turkse aanval liep door en eindigde met een ferme knal van aanvoerder Hakan Çalhanoglu: 0-1.

0:44 Çalhanoglu knalt Turkije op voorsprong tegen Tsjechië

Stanek was bij zijn eerste redding geblesseerd geraakt en moest zich laten vervangen. Ook hij zal beseft hebben dat er wel een wonder nodig was, wilde Tsjechië alsnog de volgende ronde halen.

Dat leek in de maak te zijn toen Tomás Soucek, de captain van de Tsjechen, na een vrije trap van dichtbij de gelijkmaker in de touwen joeg. De VAR kwam nog wel even in actie, maar die had niks kwaads gezien in het luchtduel dat Tomás Chorý een seconde voor het doelpunt had uitgevochten met de Turkse doelman: 1-1.

0:36 Soucek geeft Tsjechië weer hoop met de gelijkmaker

Een volgende treffer zou Tsjechië naar de volgende ronde helpen en Turkije de kop kosten, omdat in Gelsenkirchen Georgië met 2-0 voor stond tegen Portugal, dat al zeker was van de eerste plek.

Dat doelpunt kwam er niet. Aan de andere kant was Baris Alper Yilmaz, de uitblinker aan Turkse zijde, dichter bij de 1-2. Die kwam er in de extra tijd alsnog tegen de moegestreden Tsjechen. Cenk Tosun velde het vonnis.

0:43 Tosun bezorgt Turkije in blessuretijd overwinning tegen Tsjechië

In het tumult dat daarna nog volgde, deelde scheidsrechter Istvan Kovacs nog wat kaarten uit, waaronder een rood exemplaar voor de Tsjech Chory.

Dat bracht de oogst op acht keer geel (inclusief de twee voor Barák) en één keer rood voor Tsjechië en elf keer geel voor Turkije. Die twintig stuks zijn goed voor een dubieus EK-record: nog nooit werden er meer dan tien kaarten uitgedeeld in één EK-duel.