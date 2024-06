RTV Utrecht Verschillende rijhellingen stortten eind mei in

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 21:18 Leenauto's langer beschikbaar voor mensen met auto in ingestorte parkeergarage

Medewerkers en bezoekers van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein van wie de auto nog in de ingestorte parkeergarage staat, mogen langer gebruik maken van een vervangende auto. In eerste instantie kon dat tot juli, nu tot september.

Een deel van de garage van het ziekenhuis stortte op 26 mei in. Het ging om de hellingen waar auto's op- en afrijden. Er vielen geen gewonden. Hoe de instorting kon gebeuren is nog altijd onduidelijk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek; vandaar dat de garage nog is afgesloten.

'Steeds minder leenauto's nodig'

Op het moment van het incident stonden er 143 auto's in de garage, die in beheer is van Q-Park. Het merendeel van die auto's is van medewerkers van het aanliggende St. Antonius. Dat ziekenhuis heeft zo'n 120 leenauto's bekostigd om gedupeerden tegemoet te komen, in eerste instantie tot juli. Vandaag maakte het ziekenhuis bekend dat de leenauto's beschikbaar blijven tot september, in samenwerking met exploitant Q-Park en fondsbeheerder Primevest.

"We gaan ervan uit dat er steeds minder vervangende auto's nodig zijn", zegt een woordvoerder. "Steeds meer auto's zullen uit de garage worden weggehaald en kunnen dan terug naar de eigenaar." Vorige week werden de eerste vijftien voertuigen al weggehaald. Ze stonden op de begane grond van de garage, in een deel dat veilig is bevonden.

Planning onbekend

Van de 128 auto's die er nu nog staan kunnen de meeste niet weg zolang het onderzoek loopt. Twee weken geleden meldde de OVV dat er meer onderzoek nodig is naar de instorting.

Volgens Q-Park ligt er wel een plan klaar om auto's weg te halen die nu veilig staan op andere verdiepingen van de garage. "Hiervoor is nog finale afstemming nodig met de gemeente Nieuwegein en de eigenaar van de garage, Primevest", aldus de beheerder. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend.