Brazilië staat cannabis voor persoonlijk gebruik toe

In het spoor van Uruguay

Brazilië sluit hiermee aan bij andere Zuid-Amerikaanse landen die cannabis eerder al uit de illegaliteit haalden. Uruguay heeft het gebruik van wiet in 2017 volledig gelegaliseerd. Colombianen mogen kleine hoeveelheden cannabis bij zich hebben, maar het verkopen ervan voor recreatieve doeleinden is niet legaal. Hetzelfde geldt voor Ecuador en Peru.

In Argentinië is het officieel nog verboden om cannabis te gebruiken, maar in de praktijk leggen rechters nauwelijks straffen op. In Venezuela is zowel de distributie als het bezit van cannabis strafbaar.