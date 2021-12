Malta legaliseert als eerste land in de EU cannabis

In Malta wordt het gebruiken, telen en kopen van beperkte hoeveelheden wiet voor recreatieve doeleinden in de privésfeer legaal. Het parlement is akkoord gegaan met het bezit van maximaal 7 gram cannabis en volwassenen mogen thuis vier wietplanten telen.

Alleen president George Vella moet het wetsvoorstel nog ondertekenen, maar dat gebeurt naar verwachting ergens in de komende dagen. Daarna is Malta het eerste land in de Europese Unie dat het gebruik, de koop en de teelt van cannabis legaliseert.

De Maltese premier Abela had voor legalisatie gepleit zodat mensen niet meer aangewezen zijn op de zwarte markt. Ook wil hij ouders het "trauma" besparen dat hun kinderen voor het roken van een joint worden gearresteerd en voor een rechter moeten verschijnen.

Openbaar roken blijft verboden

De cannabis kan in kleine hoeveelheden gekocht worden bij speciale verenigingen. Deze verenigingen mogen geen winst maken en mogen ook geen reclame maken voor hun product. Mensen met een strafblad in verband met wiet mogen zich niet aansluiten bij deze verenigingen.

Cannabis roken in het openbaar blijft wel verboden in Malta. Ook een joint opsteken in het bijzijn van minderjarigen is niet toegestaan en kan leiden tot een boete van 500 euro.

Andere Europese landen zijn ook bezig met de legalisering van cannabis, zoals Luxemburg, Duitsland en Italië. In Nederland geldt nog altijd een gedoogbeleid.