Burgemeesters: softdrugs legaliseren tegen ondermijnende criminaliteit

De burgemeesters stellen dat het verbod op softdrugs de handel erin aantrekkelijk maakt voor de georganiseerde misdaad. Dat verdwijnt zodra cannabis legaal is, denken ze. "Door het verdienmodel bij de criminelen weg te nemen, kunnen kwetsbare inwoners worden beschermd", staat in het manifest.

Van Midden wijst op de inconsequenties van het gedoogbeleid. "We staan wel toe dat wiet gekocht wordt bij een coffeeshop, maar de toelevering van de keten niet. Hoe idioot is dat?"

Niet kiezen tussen een zedenzaak of overval

Ook moet er meer geld naar politie, vinden de ondertekenaars. "Onze eerste linie buiten op straat mag niet moeten kiezen tussen een zedenzaak of een overval." Daarnaast moeten er meer rechters worden aangenomen, "want zaken blijven nu vaak te lang liggen".

Ze vinden dat het criminelen nu te makkelijk wordt gemaakt, onder meer omdat straffen laag zouden zijn. Ze denken dat jeugdwerkers en docenten kunnen voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad terechtkomen. Daarvoor is wel meer geld nodig.

Tot slot moeten inwoners meer betrokken worden bij de bestrijding van criminaliteit. Zij zouden, als oren en ogen in de wijk, de telefoon moeten pakken en Meld Misdaad Anoniem bellen. Of de wijkagent aanspreken als ze denken dat er iets niet in de haak is.

Van Midden: "We willen toch niet dat Nederland uitholt tot een drugsland? We leven in een van de allermooiste landen op aarde. Laten we dat behouden. Dat kan alleen als we er nu voor zorgen, anders is het te laat."