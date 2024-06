Getty Images Ralf Rangnick

NOS Voetbal • vandaag, 13:27 'Professor' Rangnick werkt bij Oostenrijk met droomstudenten: 'Zijn spel zit in ons dna' Bas de Wit

Bas de Wit



De spelers van het Oostenrijkse elftal ploffen in de kleedkamer voldaan neer op hun bankje. Het is juni 2022 en ze hebben net gelijkgespeeld tegen Frankrijk in de Nations League.

Jammer van de late goal van Kylian Mbappé, denken ze. Maar toch, gelijkspelen tegen het grote Frankrijk, dat is een prestatie om trots op te zijn.

Maar dan komt de trainer naar binnen. En die is helemaal niet trots. Ralf Rangnick spreekt zijn spelers ernstig toe: een wedstrijd zo weggeven mag nooit meer gebeuren. Tegen geen enkele tegenstander.

Het is de eerste herinnering van Oostenrijks international Max Wöber aan zijn huidige bondscoach. "Ik heb nog nooit een trainer zó boos gezien als Rangnick toen", vertelt hij in aanloop naar het EK. "Wij zaten daar met het gevoel dat we iets knaps hadden gedaan en op de goede weg waren."

"Maar hij zei dat we alleen op de goede weg hadden gezeten als we die 1-0 over de streep hadden getrokken. Dat moment heeft iets veranderd bij ons. We zijn gaan beseffen dat het niet genoeg is dat je laat zien dat je kán winnen, maar dat je dan ook móét winnen."

Op het EK lukte het niet om Frankrijk te verslaan en waren de Oostenrijkers ondanks het goede spel niet tevreden. Na de zege op Polen is een punt tegen Oranje voor Oostenrijk vanavond genoeg voor een plek in de achtste finales.

Tikken of jagen

Wöber, die afgelopen seizoen bij Borussia Mönchengladbach speelde, begon het EK als bassispeler. Tegen Frankrijk (0-1 nederlaag) had hij het moeilijk en maakte hij een eigen goal. Tegen Polen begon de 26-jarige verdediger op de bank.

Zoals veel van zijn teamgenoten is Wöber grootgebracht met het zogeheten gegenpressing. Dat voetbal werd ontwikkeld in de voetbalscholen van Red Bull in Leipzig en Salzburg en verspreidde zich over heel Oostenrijk. De Duitse trainer Rangnick is er de geestelijk vader van.

ANP Max Wöber was in het seizoen 2018/2019 de vaste vervanger van Daley Blind bij Ajax

Gegenpressing is gebaseerd op het op de juiste momenten en de juiste plekken fanatiek afjagen van de tegenstander. Balbezit om het balbezit is uit den boze. Tegen Frankrijk en Polen maakten de Oostenrijkers er al behoorlijk indruk mee.

Zo ging het ook bij Red Bull Salzburg, waar Wöber in 2019 tekende. "Daar wilden we de tegenstander slopen door ze vol op te jagen. Hoog druk zetten en fouten afdwingen. En als je de bal hebt, die zo snel mogelijk naar voren brengen."

Klik met Rangnick

Oostenrijk overleefde op het vorige EK een poule met Nederland, Oekraïne en Noord-Macedonië. Het was de eerste keer dat Oostenrijk tot de knock-outfase van een eindtoernooi reikte.

Maar de stijgende lijn werd niet doorgezet. De kwalificatie voor het WK in Qatar, onder bondscoach Franco Foda, verliep slecht. Het enthousiasme rond het nationale elftal zakte snel weer weg.

"De stadions waren niet vol, de sfeer zat er niet in", zegt de 26-voudig international over die tijd. "Ook in het team was het anders. Iedereen was een beetje moe als ze bij de selectie kwamen."

Reuters Max Wöber in duel met de Franse spits Marcus Thuram

Toen Rangnick in de zomer van 2022 aantrad, werd het beter. "Nu is er weer een buzz. De kern van dit elftal kent elkaar al tien jaar. We hebben samengespeeld bij jeugdselecties, de Red Bull-teams of bij andere clubs in de Bundesliga. En we hebben allemaal met dezelfde voetbalfilosofie te maken gehad."

Voor zijn klus bij Oostenrijk lukte het Rangnick als trainer van Manchester United niet om zijn ideeën over te brengen. Bij Oostenrijk vond hij wel dankbare afnemers van zijn visie. "Het klikte meteen met ons. Logisch ook: de uitvinder van dit soort voetbal komt hier samen met een groep die ermee is opgegroeid."

Getty Max Wöber en Ralf Rangnick

"Hij heeft deze stijl bedacht en bij de Red Bull-teams ontwikkeld. Dat spel zit dus ook in ons dna. Dat weet hij: we zitten op één lijn."

Sterkste team

Wöber speelde van medio 2017 tot begin 2019 voor Ajax en genoot van het voetbal dat hij er speelde. Hij waardeerde de dominantie, de korte passjes en de ruimte voor creativiteit.

Maar hoe anders die gegenpressing ook is, ook die stijl heeft charme. "Het is een actief spelletje, niet reactief. Dat ben je als je inzakt en de tegenstander de tijd geeft om lekker te voetballen."

"Wat wij doen is soms uitputtend, maar ook heel leuk. We staan hoog op het veld en jagen de tegenstanders op. Als die steeds in de problemen komen daardoor, worden ze moe. En dat geeft ons dan juist weer energie."

NOS De verwachte basisopstelling van Oostenrijk tegen Nederland

De Oostenrijkse selectie loopt niet over van de individuele klasse, weet ook Wöber. De ploeg moet het hebben van een tot in de perfectie uitgedokterde en ingeslepen tactiek.

"Ons doel is dan ook om de sterkste eenheid van het toernooi te zijn", zegt Wöber. "Dat is wat onze trainer ons voorhoudt. We willen Europa laten zien dat we een team zijn."

Ook tegen Oranje zal Oostenrijk zijn eigen gegenpressing spelen. "Dat willen we tegen iedereen doen: of het nou Andorra of Nederland is. Het Nederlands elftal heeft de individuele kwaliteiten om onder onze druk uit te spelen. Dus dat wordt 50/50: degene die zijn spelletje het best uitvoert, gaat winnen."