Arnautovic kijkt uit naar duel met Oranje: 'Nederland is mijn tweede thuis'

Met een glimlach en in perfect Nederlands staat Marko Arnautovic maandag de pers te woord. Een dag voordat de oud-FC Twente-spits het op het EK met Oostenrijk opneemt tegen Nederland is de stemming bij hem, en in het Oostenrijkse kamp, opperbest.

Morgen strijden Oranje, Oostenrijk en ook Frankrijk, dat tegen Polen speelt, om de groepswinst in poule D. "Het gaat goed bij ons, maar bij jullie ook, hè?"

Het Oostenrijkse nationale elftal, geleid door trainer Ralf Rangnick, maakt al een behoorlijke tijd indruk. In aanloop naar het EK werd in zeventien wedstrijden maar één keer verloren. Op het EK overtuigden de Oostenrijkers tegen Polen (3-1 winst) en speelden ze, ondanks de 1-0 nederlaag, een sterke wedstrijd tegen Frankrijk.

"Het was jammer dat wij een eigen doelpunt maakten in die wedstrijd tegen Frankrijk, maar we speelden goed tegen een van de favorieten van het toernooi. Gelukkig wonnen we de tweede. Dat was heel belangrijk."

In die gewonnen wedstrijd had de 35-jarige Arnautovic ook nog een aandeel. Hij maakte ongeveer een kwartier voor tijd vanaf de strafschopstip de beslissende 3-1.

'Nederland tweede vaderland'

Nu wacht dinsdagavond in Berlijn de volgende tegenstander: Oranje. Een bijzondere wedstrijd voor de aanvaller. "Ja, dit is een speciaal moment voor mij. Nederland is een soort tweede thuis voor mij. Ik ben daar al op jonge leeftijd heen gegaan en ben daar goed opgevangen."

Inmiddels is Arnautovic alweer even weg uit Nederland, maar spreekt hij nog altijd Nederlands bij Inter met zijn teamgenoten Denzel Dumfries, Davy Klaassen en Stefan de Vrij. "Zij laten mij telkens Nederlands praten."

Morgen staat hij tegenover Dumfries en De Vrij. "Die wedstrijd wil ik uiteraard winnen. Maar ik heb veel respect voor de spelers en de trainer van Oranje. Het is een goede ploeg."

ANP Arnautovic bij FC Twente

Maar dat is Oostenrijk dus ook. De kracht van het team? Die kent de spits die tussen 2006 en 2010 in Nederland speelde wel. "De trainingen en wedstrijden geven heel veel plezier. Daarnaast hebben we heel veel energie. Als wij de bal hebben, willen we direct scoren. Daar hebben wij ook de kwaliteiten voor."

Of die kwaliteiten er ook tegen Nederland uitkomen, is de vraag, zegt de aanvaller. "Zij gaan zich ook tactisch op ons instellen."

'Als je ziet wat Nederland nog op de bankt heeft, petje af'

Trainer Rangnick verwacht dat Nederland zich niet al te veel gaat aanpassen aan zijn ploeg. "Ik ga er vanuit dat ze spelen zoals ze dat altijd doen. Met buitenspelers die hoog staan en veel gezocht zullen worden. Dat hebben we in de groepsfase, maar ook voor het toernooi gezien."

De Duitser heeft, net als Arnautovic, een hoge pet op van Oranje. "Ik denk dat ze individueel even goede spelers als Frankrijk hebben, alleen heeft Frankrijk er nog wat meer. Alleen als je kijkt wat Nederland ook nog op de bank heeft zitten, petje af, hoor, daar zit nog heel veel kwaliteit."

Kwaliteit is er bij Oostenrijk ook genoeg, maar Rangnick moet het wel met een mannetje minder doen tegen het Nederlands elftal. Gernot Trauner heeft in de wedstrijd tegen Polen een blessure opgelopen en is er niet bij.

"Hij kan helaas niet spelen. Dat is heel jammer, want hij had de topvorm te pakken."

