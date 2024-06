Schiphol mag PFAS-opslag Badhoevedorp uitbreiden, bezwaren omwonenden afgewezen

In totaal maakten zo'n 600 mensen bezwaar tegen de vierde opslaglocatie bij het dorp. Ze deden dat vanwege zorgen over hun gezondheid. Ongeveer een kwart van de bezwaarmakers woont binnen een straal van twee kilometer van de opslag. Die klachten zijn volgens de gemeente inhoudelijk behandeld.

De stoffen zijn over het algemeen giftig, binden zich aan weefsel en stapelen zich op in de voedselketen. Ze tasten het immuunsysteem aan. Sommige types zijn bij langdurige blootstelling kankerverwekkend.

PFAS zijn vanaf de jaren 50 gebruikt in antiaanbaklagen in pannen, als coating voor waterdichte kleding en in blusschuim.

Badhoevedorper en oud-huisarts Flip Bruhl zei toen namens de omwonenden: "Bij wind zien we de stofdeeltjes opwaaien, bij regen zien we de modder de naastgelegen sloot instromen. En dat terwijl u beweert dat de opslag veilig is." Een deel van de omwonenden durft geen groenten of eieren uit eigen tuin meer te eten, schrijft de omroep.