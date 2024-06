NOS Het programma van 25 juni

NOS Voetbal • vandaag, 06:13 Guten Morgen EURO 2024: Eén, twee of drie voor Oranje? En stelt Engeland opnieuw teleur?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Zin om uit je EK-dip te komen? Dat kan vandaag helemaal. Het was een paar dagen afzien met maar twee EK-wedstrijden op een dag, maar vandaag wordt dat ruimschoots goedgemaakt. Er staan vier wedstrijden op het programma én als klap op de vuurpijl komt Oranje weer in actie.

Doordat Nederland al is geplaatst voor de knock-outfase draait het vanavond in poule D maar om één vraag: wordt het Nederlands elftal eerste, tweede of derde?

Oranje neemt het om 18.00 uur op tegen Oostenrijk, dat ook nog groepswinnaar kan worden. Frankrijk kan die plek ook nog in handen krijgen, als het tegen Polen (18.00 uur) een beter resultaat haalt dan een niet-verliezend Oranje of met grotere cijfers wint dan het Nederlands elftal.

Op papier lijkt de poule winnen ook het gunstigst. De nummer één uit poule D speelt namelijk tegen de nummer twee uit poule F, vermoedelijk Turkije, Tsjechië of Georgië. Het land dat als tweede eindigt in de poule speelt tegen de nummer twee uit groep E: Roemenië, België, Oekraïne of Slowakije.

Eén ding lijkt zeker: niemand wil derde worden in de poule. Dan tref je namelijk de winnaar van groep B, groep C of groep E. De kans is groot dat het dan Spanje (groep B) of Engeland (groep C) wordt.

NOS Stand in groep D na twee wedstrijden

Maar Engeland moet eerst nog maar eens eerste zien te worden in groep C. Dat kan vanavond met winst op Slovenië (aftrap 21.00 uur). De ploeg van Gareth Southgate werd vooraf als voorname titelfavoriet gezien, maar de Engelsen vallen behoorlijk tegen.

Analytici Gary Lineker, Rio Ferdinand en Alan Shearer hebben na de twee matte optredens flinke kritiek geuit op de nationale ploeg. Dat schoot aanvaller Harry Kane, die ook werd bekritiseerd, in het verkeerde keelgat. Hij herinnerde de oud-internationals eraan hoe moeilijk het is om voor het nationale team te spelen.

"Wij hebben als natie al heel lang niets gewonnen en veel van deze oud-spelers maakten daar ook deel van uit. Zij weten hoe lastig het is."

Denemarken naar de groepswinst?

Lineker zei bijvoorbeeld over de spits van Bayern München dat hij "soms slaapwandelde" op het veld.

Kane was not amused: "Ik weet dat de analisten eerlijk hun mening moeten geven, maar als voormalig spelers van Engeland kijken ook veel mensen tegen hen op en luisteren ze dus ook naar hen. Het maakt dus echt wel uit wat ze zeggen. Ik zou zelf nooit respectloos willen zijn tegenover welke speler dan ook."

NOS De stand in groep C

De Engelsen willen die kritiek natuurlijk graag van zich af spelen. Maar mocht dat niet lukken, dan kan Denemarken er ook nog met de groepswinst vandoor gaan.

De ploeg rond middenvelder Christian Eriksen heeft pas twee punten, maar neemt het om 21.00 uur op tegen Servië, dat laatste staat met één punt.

Op wie moeten we letten?

Dat is natuurlijk Memphis Depay. Iedereen let op hem na zijn matige optreden tegen Frankrijk. De spits van het Nederlands elftal wil nog altijd topscorer aller tijden worden bij Oranje. Daarvoor moet Depay nog zeker vijf doelpunten maken om op gelijke hoogte te komen met Robin van Persie.

Alleen zit het even niet zo mee bij de spits, die bakken aan kritiek te verwerken kreeg. "Dat het beter moet, daar ben ik het mee eens", zei Depay na de wedstrijd tegen Frankrijk. De discussie laaide dan ook op. Moet Wout Weghorst, Donyell Malen, Brian Brobbey, Joshua Zirkzee of misschien zelfs Cody Gakpo niet een kans krijgen in de punt van de aanval?

Vier wedstrijden en Studio Fußball De vier EK-wedstrijden van vandaag zijn te volgen via NOS.nl en de NOS-app, en zijn te beluisteren op NPO Radio 1. Nederland-Oostenrijk (18.00 uur) is te zien op NPO 1 en Frankrijk-Polen (18.00 uur) wordt uitgezonden op NPO 2. Engeland-Slovenië is om 21.00 uur op NPO 1 te zien en Denemarken-Servië op NPO 3. Daarna volgt het praatprogramma Studio Fußball. Daarin volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK dagelijks op de voet. Studio Fußball begint vandaag om 23.05 uur met Marco van Basten, Lasse Schöne en Theo Janssen als gasten.

Als het aan laatstgenoemde ligt, hoeft dat niet. "We zijn ons ervan bewust wat Memphis ons kan brengen." Gakpo ziet het uiteindelijk ook wel goedkomen met de naar zijn vorm zoekende spits. Zelf ambieert hij die plek in het centrum van de aanval in ieder geval niet.

"Ik denk dat ik gewoon een linksbuiten ben, dat is de positie waar ik het beste uit de voeten kom. Ik heb ook geprobeerd me te ontwikkelen als spits, maar linksbuiten speel ik het liefst."

ANP Cody Gakpo na zijn treffer tegen Polen

Toch is Gakpo ook een speler om op te letten. Tijdens het WK in Qatar scoorde hij in elke groepswedstrijd en ook tijdens dit EK wist hij alweer het net te vinden. Heeft hij een eindrondecode gekraakt?

"Ik denk niet dat er echt een trucje voor is om op een toernooi in vorm te zijn. Iedereen wil zich graag laten zien. Er is geen geheim."

NOS Nederland Oostenrijk bij de NOS