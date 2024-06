X

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 22:10 Voetbalclub Geesteren had geen vergunning voor spandoek

Voetbalvereniging Stevo in Geesteren had geen vergunning voor het hijsen van een spandoek afgelopen zaterdag, blijkt uit de vergunningsaanvraag die de club heeft ingediend bij de gemeente, meldt regionale omroep Oost. Tien mensen raakten gewond toen het doek met metalen stellage naar beneden kwam.

De gemeente had een evenementenvergunning verleend voor het duel. Bij de vraag of er spandoeken opgehangen zouden worden, had de voetbalclub 'nee' aangekruist.

Ook de vraag of er vuurwerk afgestoken zal worden is negatief beantwoord, terwijl op beelden van Oost te zien is dat voor de wedstrijd vuurwerk wordt ontstoken.

Bijeenkomst

Het doek was van de supportersvereniging van Stevo. Het kwam terecht op het publiek, voor een oefenwedstrijd tussen FC Twente en de thuisclub. Van de tien gewonden raakten er twee ernstig gewond. Zij zijn buiten levensgevaar.

Dit zijn beelden van het incident:

1:08 Gewonden nadat groot spandoek naar beneden valt in Geesteren

Het bestuur van Stevo riep vandaag de gewonden op zich te melden. Het wil weten hoe het met ze gaat, maar weet niet wie het zijn. "Van de hulpdiensten krijgen we niets te horen. We weten niet wie zijn afgevoerd, of ze thuis zijn of in het ziekenhuis liggen", zei de secretaris van de club tegen de regionale omroep.

Een aantal mensen heeft zich al gemeld, vertelt de secretaris. "We willen mensen steun bieden, weten of we nog iets voor ze kunnen betekenen."