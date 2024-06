SPS Media

NOS Nieuws • vandaag, 19:01 • Aangepast vandaag, 21:14 Groot spandoek valt naar beneden bij oefenduel FC Twente, tien gewonden

Bij een incident met een spandoek in het Overijsselse Geesteren zijn tien mensen gewond geraakt, meldt burgemeester Anko Postma van de gemeente Tubbergen. Twee van hen zijn zwaargewond, maar niet in levensgevaar. Een aantal slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht, anderen konden ter plekke worden behandeld.

Het spandoek, dat aan een hijskraan hing, viel rond 18.15 uur naar beneden. Aan het spandoek zaten volgens de Veiligheidsregio een aantal ijzeren staven. Op beelden is te zien dat het spandoek achter het doel terechtkomt.

De stellage kwam voorafgaand aan een oefenwedstrijd van FC Twente naar beneden:

1:08 Gewonden nadat groot spandoek naar beneden valt in Geesteren

Het ging mis toen de twee voetbalteams, Stevo en FC Twente, het veld betraden voor aanvang van de wedstrijd. Het naar beneden gevallen spandoek is van de supportersvereniging van Stevo uit Geesteren. In een video op het X-account van voetbalclub Stevo, die inmiddels verwijderd is, was te zien hoe de voorbereidingen voor het ophangen van het spandoek verliepen.

De hulpdiensten rukten onder meer met twee traumahelikopters uit. Ook werden ambulances uit Duitsland opgeroepen. In totaal zijn er volgens de Veiligheidsregio tien ambulances aanwezig. De brandweer is ter plaatse bezig met drones om de situatie goed in kaart te brengen. Publiek dat op de wedstrijd was afgekomen werd verzocht om naar huis te gaan.

Stevo laat weten dat de wedstrijd "wegens tragische omstandigheden is afgelast".

'Verschrikkelijke middag'

Direct na het incident schoten de spelers, maar ook supporters en mensen van de staf de slachtoffers te hulp. Burgemeester Postma was bij de wedstrijd aanwezig en zag het gebeuren. "Ik zag in een split second dat spandoek naar beneden komen. En dan moet je dat echt even verwerken. Daar lagen gewoon mensen onder."

Ook algemeen directeur Dominique Scholten van FC Twente zegt aangedaan te zijn en spreekt van een "verschrikkelijke middag". Voetbalclub FC Twente spreekt via X zijn medeleven uit aan de slachtoffers: "Onze aandacht gaat uit naar de supporters die gewond zijn geraakt en de mensen om hen heen. We wensen iedereen veel sterkte".

De politie onderzoekt nog hoe het spandoek naar beneden heeft kunnen vallen.

SPS Media De ijzeren stellage wordt omhoog gehouden door omstanders