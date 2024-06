Duitse vader en zoon wilden miljoenen verdienen met afpersen familie Schumacher

Zeven keer wereldkampioen

De 55-jarige Schumacher is een van de succesvolste Formule 1-rijders aller tijden. Hij werd zeven keer wereldkampioen: vijf keer met Ferrari (2000 tot en met 2004) en twee keer met Benetton (1994 en 1995). Hij stopte in 2012 met racen.

Schumacher leeft afgeschermd van de buitenwereld sinds zijn zware ski-ongeluk in 2013, waarbij hij ernstig hersenletsel opliep en lang in coma lag. Hij is niet meer in het openbaar verschenen en zijn familie is er tot dusver in geslaagd zijn privacy te beschermen.