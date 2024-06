Reuters Prinses Anne

NOS Nieuws • vandaag, 15:19 Britse prinses Anne met hersenschudding in ziekenhuis na ongeluk

De Britse prinses Anne, de zus van koning Charles, ligt in het ziekenhuis na "een incident" op haar landgoed in Gatcombe Park in Gloucester.

De 73-jarige prinses is met lichte verwondingen en een hersenschudding naar het Southmead Hospital in Bristol gebracht, aldus een verklaring van Buckingham Palace. Volgens de verklaring zal ze naar verwachting volledig herstellen en is ze "uit voorzorg ter observatie" opgenomen.

Volgens een bron dicht bij de royals was de prinses aan het wandelen bij haar paarden toen ze gewond raakte. Hoewel de precieze oorzaak van haar verwondingen niet bevestigd is, zegt het medische team van Anne dat het er inderdaad op lijkt dat ze gewond is door contact met het been of hoofd van een paard.

De agenda van de prinses is voor de rest van de week leeggeveegd.

'Beste wensen'

Anne is fervent paardrijdster en groot liefhebber van de dieren. In 1976 deed zij mee aan de Olympische Spelen in Montreal, Canada. Ze deed dat op een paard van haar moeder, koningin Elizabeth.

Prinses Anne is de jongere zus van koning Charles en de tweede van de vier kinderen van koningin Elizabeth II. Ze wordt gevolgd door de prinsen Andrew en Edward.

Charles en de rest van de koninklijke familie sturen "de beste wensen" naar Anne.