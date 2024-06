NS-conducteur loopt langs stations in heel Nederland als actie tegen agressie

Hoofdconducteur Priscilla van Barlingen is vanochtend in Den Helder begonnen aan een ruim 500 kilometer lange wandeltocht. Ze loopt in haar vakantie van station naar station om aandacht te vragen voor de toenemende agressie tegen treinpersoneel.

1042 meldingen

Vorig jaar werden er 1042 gevallen van agressie tegen spoorpersoneel gemeld, 8 procent meer dan in 2022. Het was het derde jaar op rij dat het aantal meldingen steeg. Van Barlingen loopt daarom een halve kilometer voor elke keer dat een collega in 2023 is uitgescholden, bedreigd, bespuugd of geslagen.