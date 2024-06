Zeker 15 politiemensen en priester gedood bij aanvallen in Dagestan

Het dodental van de aanvallen van gisteravond in de Russische deelrepubliek Dagestan is verder gestegen. De gouverneur van de regio meldt dat er zeker 15 politiemensen en ook meerdere burgers zijn gedood, onder wie een priester en een beveiliger.

Gewapende mannen openden volgens de autoriteiten vrijwel tegelijkertijd het vuur op twee kerken, een synagoge en een politiepost in de hoofdstad Machatsjkala en in de stad Derbent, aan de Kaspische Zee. Zes daders zouden zijn gedood. Het is niet duidelijk of er vanochtend nog naar meer aanvallers wordt gezocht.