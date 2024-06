Reuters Gewapende mannen gekleed in het zwart openden in twee steden in Dagestan het vuur op gebedshuizen.

NOS Nieuws • gisteren, 19:21 • Aangepast vandaag, 01:42 Synagoge en kerken aangevallen in Russische republiek Dagestan

Schutters hebben in twee steden in de Russische autonome republiek Dagestan een synagoge, twee kerken en een politiebureau aangevallen. Daarbij zijn volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken zeker vijftien mensen gedood.

De slachtoffers zijn volgens Russische bronnen vooral agenten en beveiligers. Ook zouden een priester en een kerkganger zijn gedood.

Een klopjacht op voortvluchtige daders is aan de gang. Vijf zijn er inmiddels doodgeschoten, aldus het ministerie.

In de stad Derbent zijn een synagoge en een orthodoxe kerk aangevallen en in brand gestoken. Bij een politiebureau en een kerk in de hoofdstad Machatsjkala, 125 kilometer verderop, zijn ook schoten gelost.

Ooggetuigen zien hoe mannen met automatische wapens het vuur openen in Machatsjkala:

1:25 Ooggetuige filmt hoe schutters het vuren openen in Dagestan

Volgens The Moscow Times is het leger aanwezig in Machatsjkala, waar schutters zich zouden hebben verschanst in een kathedraal. In beide steden zijn alle wegen afgesloten. Niemand kan er meer in of uit.

Het is onduidelijk of de schietpartijen verband houden met elkaar en wie de schutters zijn. Een onderzoeksjournalist van The New York Times heeft een video gedeeld van een vermeende dader in Derbent. De verdachte filmt de brandende synagoge terwijl hij koranverzen roept.

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van "terroristische aanvallen". Regeringsleider Sergej Melikov van Dagestan noemt de acties "een poging om de regio te destabiliseren".

Antisemitisme in de Kaukasus

Sinds het uitbreken van de Gaza-oorlog oktober vorig jaar zijn er meerdere antisemitische incidenten geweest in Dagestan. De republiek heeft een overwegend conservatief-islamitische bevolking. maar ook een oude Joodse gemeenschap.

Dagestan grenst aan Tsjetsjenië en kampt aanhoudend met veiligheidsproblemen door de aanwezigheid van extremistische groepen en militanten.

In oktober bestormden honderden anti-Joodse demonstranten het vliegveld in de hoofdstad Machatsjkala toen er een vliegtuig uit Israël landde. Mensen renden de landingsbaan op, anderen controleerden auto's en bussen die de luchthaven verlieten om te zien of er Joden in zaten. Zeker twintig mensen raakten gewond, onder wie politieagenten.