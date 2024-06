Vijftien politiemensen en vier burgers gedood bij aanslagen Dagestan

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Het is al sinds de jaren 90 onrustig in deze regio. Er waren twee oorlogen in Tsjetsjenië, die ook overliepen naar Dagestan. Er zijn al jaren terroristische groeperingen actief. Er zijn schietpartijen en ook bomaanslagen geweest, maar aanvallen met zo veel doden zijn een zeldzaamheid geworden in de regio.

Het is een bergachtig gebied met niet altijd even doorzichtige grenzen. Een uitgelezen regio waar die groepen actief kunnen zijn. De aanval is nog niet opgeëist, maar sommige experts wijzen erop dat die het karakter heeft van een IS-aanslag.

IS is in het verleden actief geweest in de regio. Er is al jaren sprake van een radicalisering van jongeren, als reactie op de groeiende druk door politie en veiligheidsdiensten die te pas en te onpas mensen aanhouden of registreren als 'potentieel gevaarlijk'. Dat zet kwaad bloed en schept juist een voedingsbodem voor meer radicalisme."