Hongarije schiet Schotland naar huis, schrik om aanvaller Varga na botsing

In een wedstrijd met wisselende emoties heeft Hongarije diep in blessuretijd met 1-0 gewonnen van Schotland. Daarmee zijn de Schotten definitief uitgeschakeld op het EK. De Hongaren mogen nog hopen op een vervolg. mogelijk als een van de beste vier nummers drie.

Schrik en onduidelijkheid over het lot van de Hongaarse aanvaller Barnabás Varga wierp een donkere schaduw over de EK-wedstrijd in Stuttgart.

In de 68ste minuut ging de 29-jarige Varga naar de grond na een harde botsing met de Schotse keeper Angus Gunn. Teamgenoten gebaarden gelijk naar de kant dat het ernstig was en hulpverleners kwamen het veld op.

Er werd een scherm rond Varga geplaatst en daarna werd de speler van Ferencváros onder luid applaus per brancard afgevoerd. Tegelijkertijd gingen de UEFA-procedures gewoon verder en werd er een penalty-check uitgevoerd door de VAR. Het was geen strafschop.

Weinig hoogtepunten tot blessuretijd

De wedstrijd tussen twee van de zwakkere teams van het toernooi kende daarvoor weinig hoogtepunten. .De angst om fouten te maken was groter dan de drang naar doelpunten en dus was er weinig te genieten.

Schotland had vooral de bal, maar Hongarije raakte via verdediger Willi Orban de lat. Na rust had de Schot John McGinn een gevaarlijke actie in huis, maar kwam zijn voorzet niet aan.

Na het uitvallen van Varga waren de Schotten nog een keer gevaarlijk. Invaller Stuart Armstrong ging naar de grond, maar arbiter Facundo Tello zag er geen strafschop in.

In de spectaculaire blessuretijd van tien minuten gebeurde van alles. Dominik Szoboszlai schoot op keeper Gunn en Kevin Csoboth raakte de paal. Vervolgens kregen ook de Schotten nog kansen op de winst.

Csoboth sloeg ver in blessuretijd toe en de goals werd uitbundig gevierd. De Hongaren moeten nu hopen dat drie punten in combinatie met een doelsaldo van -3 genoeg is om tot een van de vier beste nummers drie te behoren.

Bovenal was het wachten op goed nieuws over Varga. Hongaarse media meldden dat de aanvaller weer bij kennis was.