ANP Migliozzi slaat af

NOS Sport • vandaag, 20:04 Migliozzi wint KLM Open na play-off, hole-in-one voor Huizing

Guido Migliozzi heeft zondagavond de KLM Open in Badhoevedorp gewonnen. Na een spannende laatste dag stonden Joe Dean, Marcus Kinhult en Migliozzi op precies dezelfde score (-11) waarna een play-off nodig was.

Op de achttiende hole, die diende als play-offhole, had Migliozzi zijn zenuwen het best onder controle. De 27-jarige Italiaan boekte zijn vierde zege ooit in een toernooi in de Europese tour en gaat naar huis met de hoofdprijs van bijna 400.000 euro. Hij is de eerste Italiaanse winnaar van het grootste Nederlandse golftoernooi sinds 1955.

De grootste teleurstelling was voor de Fin Mikko Korhonen. Hij was op donderdag, vrijdag en zaterdag telkens de leider in het klassement, maar had op de finaledag een off-day. Hij noteerde op de laatste achttien holes een score van vier boven par, een van de zwakste scores van alle overgebleven deelnemers.

Nederlandse hole-in-one

De KLM Open werd voor de tweede keer gespeeld op 'The International' in Badhoevedorp onder de rook van Schiphol. De baan, die in 2012 geopend werd, staat bekend als uitdagend door onder meer het vele water rond de holes.

De hoogstgeplaatste Nederlander van dit weekend was Joost Luiten, die het toernooi in 2013 en 2016 wist te winnen. Hij eindigde op een gedeelde vijftiende plaats met een score van -6. Het grootste Nederlandse succes van de dag was echter voor Daan Huizing, die op zondagochtend een hole-in-one sloeg, de vierde van deze KLM Open-editie.

Voor zijn hole-in-one kreeg Huizing de complimenten én een magnumfles rosé van toernooidirecteur Daan Slooter.

De slotdag van de KLM Open werd 's ochtends verstoord door demonstranten van Extinction Rebellion die de hoofdingang van de golfclub blokkeerden als protest tegen verscheidene sponsoren van het evenement. Met een vertraging van twee uur kon het toernooi uiteindelijk gewoon doorgang vinden.