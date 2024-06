Turner Schmidt pakt nog twee keer NK-goud, Wevers prolongeert balktitel

Turner Casimir Schmidt heeft op de slotdag van de Nederlandse kampioenschappen in Ahoy Rotterdam nog twee titels gepakt. Schmidt, die zaterdag de Nederlandse meerkamptitel greep, was zondag de beste op voltige en aan de ringen.

Op voltige was Schmidt met 14,300 punten zijn clubgenoot Loran de Munck net de baas. De Munck maakte een fout tijdens een oefening en kwam tot 14,233 punten. Frank Rijken pakte het brons.

Aan ringen was Schmidt met 14,400 ook de beste. Rick Jacobs pakte het zilver, De Munck greep het brons. Laatstgenoemde pakte wel het goud aan brug. Jacobs en Schmidt maakten daar het podium compleet.

Wevers naar goud op balk

Bij de vrouwen besloot Nederlands meerkampkampioene Vera van Pol niet in actie te komen in de toestelfinales. Van Pol, die met haar meerkampzege tevens de eerste olympische kwalificatie won, focust zich volledig op het traject richting Parijs. Datzelfde gold voor Sanna Veerman, die zaterdag nog de beste brugscore neerzette (14,533). Veerman werd vierde in de meerkamp.