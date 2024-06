Onbekende man doodgeschoten onder brug in Amsterdam

Bij een schietincident in Amsterdam-Oost is vannacht iemand om het leven gekomen. Dat meldt de politie, die uitgaat van een misdrijf. Er is nog niemand aangehouden.

De politie weet nog niet wie het slachtoffer is, zegt een woordvoerder. "Daarom hebben we de nabestaanden ook nog niet kunnen informeren. We doen een beroep op iedereen die wat weet." Er is nog niemand aangehouden.