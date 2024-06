Spa-Media Het slachtoffer werd op straat gereanimeerd

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 07:29 Slachtoffer (32) schietpartij Rotterdam overleden

De man die in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam is gisteren overleden.

De 32-jarige man uit Den Haag werd op straat voor café 't Half Uurtje in de wijk Charlois onder vuur genomen. Volgens een aanwezige persfotograaf werd de man in zijn hoofd geschoten. Het slachtoffer is op straat gereanimeerd en overleed uiteindelijk in het ziekenhuis, schrijft Rijnmond.

Over de aanleiding van het schietincident is nog niks bekend. Het café was vorig jaar twee keer doelwit van een aanslag.

Zaterdagnacht is een 35-jarige verdachte opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de beschieting. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd gearresteerd in een woning in Rotterdam-Oost.