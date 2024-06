Man zwaargewond bij schietincident in Rotterdam

Het slachtoffer werd op straat voor café 't Half Uurtje in de wijk Charlois onder vuur genomen. Wat de aanleiding was voor het schietincident is onbekend. De politie is op zoek naar getuigen .

Wel is duidelijk dat 't Half Uurtje vorige zomer in één week twee keer doelwit was van een aanslag. Op 17 juli werd het café 's nachts beschoten en twee dagen later was er een ontploffing. Beide aanslagen waren midden in de nacht en er was alleen materiële schade aan het rolluik van het café. De politie is nog altijd op zoek naar de schutter.