Bij een schietpartij in het centrum van Groningen is vanochtend een vrouw van 22 zwaargewond geraakt. De politie meldt dat er een man van 31 uit Delfzijl is opgepakt.

De politie wist de verdachte kort na de schietpartij aan te houden. Er is een vuurwapen in beslag genomen. Over de toedracht is nog niets bekend.