Zeker drie doden en tientallen gewonden door luchtaanvallen in Charkiv

Volgens de burgemeester zijn er ruim 50 inwoners van de stad gewond geraakt. Hij meldde even na 14.00 uur dat de stad was getroffen door vier aanvallen. The Kiyiv Independent meldt dat drie raketten een bedrijf troffen en een vierde een appartementencomplex. President Zelensky condoleerde in een bericht op Telegram de familie van de overledenen.