Pro Shots De hockeyvrouwen vieren een doelpunt

NOS Sport • vandaag, 17:55 Hockeysters stellen Pro League-winst veilig met 4-0 zege op Duitsland

De Nederlandse hockeysters hebben zich in Utrecht gekroond tot winnaar van de Pro League. De ploeg van trainer Paul van Ass was met 4-0 te sterk voor Duitsland.

Het is de vierde keer dat Oranje de prestigieuze landencompetitie wint. Ook in 2019, 2020 en 2023 was Nederland de beste. Voor bondscoach Van Ass is het, na de winst van vorig jaar, de tweede keer dat hij met de hockeysters het goud pakt.

Met nog drie wedstrijden te gaan zijn de hockeysters niet meer te achterhalen. De ploeg is na dertien duels nog altijd foutloos en heeft een voorsprong van vijf punten op nummer twee Argentinië.

Geliefde tegenstander

Dat de Pro League-winst zaterdag uitgerekend via Duitsland werd veiliggesteld, mag geen verrassing heten. De Duitsers zijn een geliefde tegenstander: Nederland verloor geen van de afgelopen negentien duels met de oosterburen.

Het overwicht lag vanaf het begin bij Oranje, dat halverwege het eerste kwart verdiend op voorsprong kwam. Yibbi Jansen verstevigde haar koppositie in het topscorersklassement door, volledig vrijstaand, de openingstreffer in de hoek te schieten.

Even later toonde Jansen dat ze niet alleen oog voor de goal heeft, maar ook voor haar medespeelsters. Het tweede kwart was nog geen minuut onderweg toen ze met een fijne steekpass Luna Fokke vond, die de bal al vallend in de bovenhoek joeg.

Pro Shots Luna Fokke scoort de 2-0

Uit een strafcorner breidde Jansen de score aan het begin van het laatste kwart uit tot 3-0. Ze tekende daarmee voor haar zeventiende doelpunt van deze Pro League-campagne. Via Frédérique Matla liep Oranje uit naar 4-0.

De hockeysters vervolgen de Pro League maandag tegen België. Vrijdag is België opnieuw de tegenstander, dan in Amsterdam. Oranje sluit de Pro League een dag later in de hoofdstad af tegen Duitsland.