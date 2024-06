AFP De man op de zwart-witfoto is Toomaj Salehi

NOS Nieuws • vandaag, 15:07 'Hooggerechtshof Iran schrapt doodstraf rapper Toomaj Salehi'

De executie van de Iraanse rapper die uitgroeide tot een symbool van de protestgolf in het land in 2022 lijkt voorlopig van de baan. Zijn advocaat zegt dat het hooggerechtshof in Iran de opgelegde doodstraf heeft geschrapt. De advocaat geeft echter ook aan dat de juridische behandeling van de zaak nog niet is afgerond.

Er is nog geen officiële bevestiging over wat het hooggerechtshof heeft besloten in de zaak-Toomaj Salehi. De dertiger werd eind vorig jaar onverwachts vrijgelaten, maar in april van dit jaar veroordeeld tot de doodstraf. Daarmee is de mededeling van de advocaat op X vandaag de zoveelste verrassende wending in de zaak.

Salehi steunde met zijn muziek de massale protesten die uitbraken na de dood van 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw Mahsa Amini in september 2022. De demonstranten kwamen in actie voor vrouwenrechten en het schrappen van de hoofddoekplicht in het openbaar.

Hardhandig neergeslagen

De maandenlange protesten werden met harde hand neergeslagen door het Iraanse regime. Een VN-mensenrechtenraad concludeerde dat dit gepaard ging met moord, ontvoering en verkrachting. Iran verwierp die beschuldigingen.

Rapper Salehi uitte in zijn teksten kritiek op het regime. Al voor de protestgolf losbrak, was hij veroordeeld wegens het "verspreiden van propaganda". Hij kwam op borgtocht vrij maar werd in 2022 dus opnieuw gearresteerd. Staatsmedia omschreven hem als een opruiende "demonstratieleider".

Eind 2023 vertelde de artiest in een video hoe hij werd gemarteld in de cel. Zijn benen en armen zouden zijn gebroken en hij zou 252 dagen in eenzame opsluiting hebben gezeten. Prominente internationale artiesten, zoals Coldplay en Sting, tekenden onlangs een petitie waarin werd opgeroepen tot vrijlating van Salehi.