Abaca Press Demonstratie voor vrijlating Salehi, vorig jaar in Frankrijk

NOS Nieuws • vandaag, 13:48 Sting en Coldplay tekenen verklaring tegen doodstraf Iraanse rapper

Prominenten uit de internationale cultuursector, onder wie Sting en Coldplay, hebben een verklaring getekend waarin ze oproepen tot de vrijlating van de Iraanse rapper Toomaj Salehi. Hij is in Iran veroordeeld tot de doodstraf vanwege zijn rol bij de anti-overheidsprotesten in 2022.

Salehi werd opgepakt omdat hij in zijn muziek steun uitsprak voor de protestbeweging. De dood van de 22-jarige Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini was de aanleiding voor maandenlange protesten, waartegen het regime hard optrad. De vrouw overleed nadat ze met veel geweld was opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen.

Aanvankelijk ontliep Salehi de doodstraf en werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Maar vorige maand legde een rechtbank hem alsnog de doodstraf op.

Solidair met Salehi

De artiesten en anderen uit de cultuursector eisen met de gezamenlijke verklaring dat het doodvonnis "onmiddellijk en onvoorwaardelijk wordt vernietigd" en dat de rapper wordt vrijgelaten. Ook willen de ondertekenaars dat alle aanklachten tegen Salehi worden ingetrokken.

De verklaring is opgesteld door belangenorganisatie Index on Censorship en wordt ondersteund door onder anderen schrijfster Margaret Atwood, zangeres Jade Thirlwall van popgroep Little Mix, dichter Sir Ben Okri en meerdere mensenrechtenactivisten.

"Als kunstenaars, muzikanten, schrijvers en vooraanstaande culturele personen zijn wij solidair met Toomaj Salehi", staat in de verklaring. "Kunst moet de mogelijkheid hebben om kritiek te leveren, te provoceren, vragen te stellen en autoriteit uit te dagen. Dat is zowel ons recht als onze plicht als kunstenaars."