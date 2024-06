NOS/ANP De wekdienst van zaterdag 22 juni

NOS Nieuws • vandaag, 07:02 Wekdienst 22/6: Roze Zaterdag in Groningen • België in actie op EK voetbal

Goedemorgen! Een volle sportdag vandaag, met natuurlijk weer nieuwe EK-wedstrijden op de planning en Max Verstappen probeert poleposition te veroveren in Spanje.

Eerst het weer: de meeste bewolking is in het zuiden, met ook kans op enkele buien. In het noorden blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden. Na vandaag volgt er zonnig en droog zomerweer.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Groningen kleurt weer roze voor Roze Zaterdag. Voor de derde keer op rij is Groningen gaststad van het evenement, dat in 1977 voor het eerst in Nederland werd gehouden en daarmee de oudste Pride van het land is.

Max Verstappen probeert vandaag poleposition te veroveren in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje. Daarvoor is er nog een vrije training.

En er staan weer drie EK-wedstrijden op het programma: Georgië-Tsjechië (15.00 uur). Turkije-Portugal (18.00 uur) en België-Roemenië (21.00 uur). Met name voor België staat er veel op het spel, aangezien de eerste wedstrijd tegen Slowakije met 1-0 werd verloren.

Dit is er vannacht gebeurd:

Barcelona gaat het verhuren van appartementen aan toeristen verbieden. De burgemeester van de Spaanse stad, Jaume Collboni, zegt dat eind 2028 alle vergunningen moeten zijn ingetrokken van de ruim 10.000 appartementen die nu geregistreerd staan als verhuurbaar.

Aanleiding voor het verbod zijn de almaar stijgende huren en huizenprijzen als gevolg van de toename van het aantal woningen dat verhuurd wordt via platforms als Airbnb. De afgelopen tien jaar zijn de huren met 68 procent gestegen en de huizenprijzen met 38 procent. Daardoor is het voor inwoners, met name jongeren en mensen met lagere inkomens, steeds moeilijker geworden om aan een woning te komen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Kater Vito wist waarschijnlijk niet wat hem afgelopen week overkwam. Het dier sprong in een vrachtwagen in het Groningse Appingedam en klom 175 kilometer verderop bij Hengelo pas weer uit de truck, is te lezen bij Omroep Gelderland.

Vito was vervolgens een aantal dagen zoek. Het baasje van de kater reisde naar Hengelo om hem te zoeken en met succes. Vito is inmiddels weer thuis in Appingedam.

Omroep Gelderland Vito (links) met zijn kattenmaatje

Fijne zaterdag!