Barcelona gaat verhuur appartementen aan toeristen verbieden

Aanleiding voor het verbod zijn de almaar stijgende huren en huizenprijzen als gevolg van de toename van het aantal woningen dat verhuurd wordt via platforms als AirBnB. De afgelopen tien jaar zijn de huren met 68 procent gestegen en de huizenprijzen met 38 procent. Daardoor is het voor inwoners, met name jongeren en mensen met lagere inkomens, steeds moeilijker geworden om aan een woning te komen. De huurprijzen in Barcelona behoren tot de hoogste van alle Spaanse steden.