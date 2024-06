Franse springruiters winnen landenwedstrijd CHIO, Nederland zesde

De Franse springruiters hebben de landenwedstrijd bij het CHIO in Rotterdam gewonnen. Het Nederlandse team van bondscoach Jos Lansink werd zesde.

Nederland scoorde in de eerste ronde vijf strafpunten. Het slechtste resultaat, vier strafpunten van Harrie Smolders en zijn paard Uricas v/d Kattevennen, werd weggestreept. Daardoor ging Nederland met een strafpunt naar de volgende ronde; Kim Emmen was buiten tijd en kreeg daarvoor een strafpunt.

In de finaleronde tikten Maikel van der Vleuten en Leopold van Asten een balk aan en scoorden samen acht strafpunten. Daarmee eindigde Nederland op basis van tijd net achter de Belgen en voor de Zwitsers, die ook op een totaal van negen strafpunten kwamen.

Olympische test

Voor bondscoach Lansink is de wedstrijd in Rotterdam de laatste gelegenheid om te kijken welke combinaties hij wil selecteren voor de Olympische Spelen in Parijs. Dinsdag maakt hij zijn team bekend.