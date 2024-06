Ron van den Hout (59) door Vaticaan gekozen als nieuwe bisschop Roermond

Drie weken geleden hoorde Van den Hout dat hij kandidaat voor Roermond was, meldt L1 . Na twee dagen liet hij weten geen argumenten te hebben om niet in te gaan op de benoeming.

Dubbel gevoel

Toch vindt hij na zeven jaar vertrekken uit zijn huidige bisdom vroeg. "Ik kom graag naar Roermond, maar met een dubbel gevoel. Ik was er nog niet aan toe om te vertrekken in Groningen", zegt hij tegen de regionale omroep.

"Zeven jaar is niet lang. En dan belt de nuntius op. Eigenlijk weet je dan al wat de bedoeling is. Zeker als hij vraagt: 'Kun je morgen al komen?'"

Grotere uitdaging

Van den Hout noemt Roermond een grotere uitdaging dan het bisdom Groningen-Leeuwarden. "Het bisdom Roermond heeft natuurlijk veel meer. Er is een seminarie, er zijn religieuze instellingen. Nou, dat ontbreekt allemaal in Groningen. Daar is het alleen maar bisdom en parochies en een communiteit van monniken op Schiermonnikoog."

Van den Hout werd geboren in het Brabantse Diessen. Hij volgde de priesteropleiding aan het Bossche grootseminarie en werd in 1993 tot priester gewijd. Daarna deed hij een studie Bijbelse Theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome en gaf les op meerdere priesteropleidingen. In 2009 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op een proefschrift over de profeet Zacharia.