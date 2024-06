NWO

Prestigieuze onderscheiding voor werkvernieuwer en robot-expert Abbink

Hij begon met het maken van robots voor bedrijven, maar al snel ontdekte hij dat die zelden het probleem oplosten waarvoor ze waren bedoeld. Inmiddels probeert hij de toekomst van werk vorm te geven, samen met een team van ingenieurs, ontwerpers, innovatie-experts en sociale wetenschappers. Voor dat pionierswerk is David Abbink van de TU Delft vandaag een Stevinpremie van 1,5 miljoen euro toegekend.

"We worden gevraagd voor een robot, maar het eindresultaat is zelden alleen een robot", zegt Abbink. "We proberen betekenisvol werk te creëren." Dat doet hij onder meer bij Schiphol, de KLM en het Erasmus MC, waar zijn team samenwerkt met vakmensen en managers om innovaties te ontwikkelen die nodig zijn op de werkvloer. Hij geeft deze werkwijze gestalte vanuit het onderzoek- en innovatiecentrum FRAIM, waar hij wetenschappelijk directeur is.

Abbink is niet alleen een wetenschapper van internationale statuur, maar weet zijn wetenschappelijk werk ook helder en pakkend uit te leggen, is te lezen in het juryrapport. "Hij behoort tot de wereldwijde top in zijn vakgebied en werd diverse malen verkozen tot beste docent van zijn faculteit vanwege zijn heldere en enthousiasmerende manier van onderwijs geven."

Spinoza- en Stevinpremies De Spinoza- en Stevinpremies gelden als de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap. De premies van 1,5 miljoen euro elk worden jaarlijks door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) uitgereikt aan wetenschappers voor hun uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk. De Spinozapremies gaan dit jaar naar Bernet Elzinga van de Universiteit Leiden en Detlef van Vuuren van de Universiteit Utrecht. Elzinga ontwikkelde laagdrempelige interventies die ouders en jongeren kunnen helpen bij psychische problemen, en die de kans verkleinen dat die problemen worden overgedragen op de volgende generatie. Van Vuuren biedt wetenschappers en beleidsmakers een hulpmiddel om de langetermijneffecten van verschillende klimaat- en milieubeleidsopties te evalueren. Stevinpremies gaan behalve naar David Abbink naar hoogleraar bestuurskunde Paul 't Hart. Hij leidde duizenden ambtenaren op en is de grondlegger van de zogenoemde positieve bestuurskunde, die de nadruk legt op dingen die goed zijn gegaan en waar een organisatie trots op kan zijn.

Als roboticus ontwikkelde Abbink onder meer een gaspedaal dat meer weerstand biedt bij hogere snelheden, een techniek die inmiddels door meerdere autofabrikanten wordt gebruikt. Deze zogenoemde 'haptische feedback' paste hij ook toe in op afstand bestuurbare robots in de ruimte, onder water en in de gezondheidszorg.

Zware zomer

De NOS sprak Abbink vorig jaar ook al, toen hij net was begonnen met een proef op Schiphol. Heeft hij veel geleerd het afgelopen jaar? "Dat kun je wel stellen! Goed luisteren, omgaan met onrust. Dat is ontzettend belangrijk als je niet precies weet waar je naartoe gaat."

Ook leerde hij omgaan met tegenslagen, want geldschieters waren weliswaar enthousiast, maar kwamen niet over de brug. "Toen heb ik het wel een tijdje moeilijk gehad. Waren mijn ideeën te ambitieus? Ja, ik heb vorig jaar een zware zomer gehad."

Onlangs is duidelijk geworden dat hij met zijn team vijf jaar aan de slag kan bij de bagageafhandeling op Schiphol. Een complex proces, waar zijn transdisciplinaire aanpak goed van pas komt. "Die afhandeling is heel flexibel, dat red je niet met alleen een robotarm. Waar het om gaat is de toekomst van werk. Het moet economisch haalbaar zijn, maar het moet ook betekenisvol en waardevol zijn."

Mensen en kennis

Waar hij prijzengeld voor gaat gebruiken weet hij ook al. "Aan mensen en kennis. We waren steeds bezig allerlei financieringsvormen aan elkaar te knopen. Daardoor gingen mensen en kennis steeds verloren. Dankzij deze prijs kunnen we ons eindelijk goed organiseren voor de toekomst."

De winnaars zijn vandaag bekendgemaakt, maar de feestelijke uitreiking van de Spinoza- en Stevinpremies is op 2 oktober. Bij die gelegenheid zullen de andere laureaten ook vertellen waarvoor ze de premie willen inzetten.