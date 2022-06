Robots oplossing voor personeelstekorten in de zorg? 'Idee wordt overschat'

Met verder oplopende personeelstekorten in de zorg, is de hoop nu gevestigd op innovatie: technologie en robots kunnen in potentie meer dan 100.000 werknemers gaan vervangen, zo stond onlangs in een onderzoek.

Ook bij de Rotterdamse zorginstelling Profila hebben ze last van hoge werkdruk en personeelstekort. Maar het werk wordt een beetje verlicht door sociale robot Sara. Bewoner Adri is erg op de robot gesteld. Vooral de filmpjes over stoomtreinen kan hij niet vaak genoeg zien. "Treinen én gymnastiek" zegt hij enthousiast.

Naast filmpjes en liedjes afspelen is heeft de robot ook een gymnastiekprogramma, waarmee ze bewoners helpt te bewegen. En met met behulp van sensoren kan de robot bijspringen in de nachtdienst. "De bedsensor zegt tegen Sara dat iemand onrustig is en dan zegt ze: Hee, het is nog nacht, het is pas 2 uur. Ga maar weer slapen. Daardoor krijgt de nachtdienstmedewerker iets meer tijd om naar een cliënt te gaan", vertelt Maartje Claassen van Sara Robotics.

Overschat

De verwachtingen rond robots in zorgland zijn daarom hooggespannen. Een onderzoek in opdracht van de tech-sector, belooft dat techniek en robots de komende jaren 110.000 zorgmedewerkers kunnen uitsparen. Ook de minister voor Langdurige Zorg, Conny Helder, is hoopvol.

Maar hoogleraar in 'Haptic Human-Robot Interaction' aan de TU Delft, David Abbink, tempert de verwachtingen. "Het idee dat robots een snelle oplossing kunnen zijn voor de personeelstekorten wordt overschat. Het is een complexe uitdaging." In het onderzoek wordt volgens Abbink te snel voorbijgegaan aan de effecten van robots en andere technologische ontwikkelingen op de werkvloer.

Toch wordt robot Sara door de sector gepresenteerd als een veelbelovend concept, al zijn er slechts 26 van in bedrijf in heel Nederland. Dat er nog niet meer Sara's rondrijden, heeft meerdere redenen. "Het is nogal wat om een robot in het werk mee te nemen. En dan het geld. We moeten aan kunnen tonen dat we toegevoegde waarde bieden. Best een complex proces", zegt Claassen.