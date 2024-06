X.com/BreuilHerve Hervé Breuil naast RN-lijstrekker Bardella (rechts)

NOS Nieuws • vandaag, 22:55 Franse kandidaat van RN in ziekenhuis na aanval tijdens campagne

In Frankrijk is een kandidaat van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National (RN) aangevallen tijdens een campagnebijeenkomst in de stad Saint-Étienne in het departement Loire. De 68-jarige Hervé Breuil was flyers aan het uitdelen op een markt in de stad.

Breuil is volgens Franse media na de aanval opgenomen in het ziekenhuis. "We zagen vier gemaskerde mannen, geheel in het zwart, die op ons afkwamen, ons duwden en ons bedreigden", citeren Franse media een lid van de partij van Breuil.

"Bij La France insoumise verbieden we fysiek geweld in de politiek", schrijft een kandidaat van een andere partij die in hetzelfde gebied campagne voerde. "We zullen nooit een kandidaat aanvallen." Ze deelt op X een schema van de activiteiten van vandaag om aan te geven dat haar achterban niet aanwezig was op de plek waar Breuil werd aangevallen. Ook andere kandidaten hebben de aanval veroordeeld.

Parlementsverkiezingen

Op de avond waarop de uitslag van de Europese Parlementsverkiezingen bekend werd, kondigde president Macron nieuwe parlementsverkiezingen aan. RN van Marine Le Pen behaalde bij de Europese verkiezingen een grote overwinning. De eerste ronde van de verkiezingen is op 30 juni.

Per district wordt er een parlementariër verkozen. Als geen van de kandidaten een meerderheid behaalt, volgt er een tweede ronde.

Afgelopen zaterdag gingen tienduizenden Fransen de straat op om te protesteren tegen de opkomst van radicaal-rechts. Ze vrezen dat RN over twee weken opnieuw zegeviert. De partij doet het goed in de peilingen.