EPA President Masisi van Botswana en president Macron van Frankrijk

NOS Nieuws • vandaag, 13:01 Project om Afrika zelf vaccins te laten produceren afgetrapt in Parijs

In Parijs komen vandaag verschillende Afrikaanse staatshoofden, farmaceutische bedrijven en donateurs samen om na te denken hoe er meer vaccins in Afrika zelf geproduceerd kunnen worden. Als medeorganisator van het evenement doet president Macron vandaag niets aan zijn campagne voor de aanstaande Franse verkiezingen.

Voor het vaccinproject is 1 miljard dollar begroot. Van alle vaccins in Afrika wordt slechts 2 procent geproduceerd op het continent zelf. Daar willen de aanwezigen verandering in brengen.

Het probleem werd pijnlijk zichtbaar tijdens de coronapandemie. Toen hamsterden veel rijke landen vaccins en werd op het Afrikaanse continent slechts 7,5 procent van de mensen volledig gevaccineerd.

Vaccinatieorganisatie Gavi, een van de organisatoren van het project, zet zich in voor meer vaccins in verschillende ontwikkelingslanden. Gavi wil vaccinaties tegen twintig ziektes op grotere schaal inzetten in Afrikaanse landen. Hun projecten worden gesteund door onder meer Unicef, de Bill Gates-stichting en de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook door overheden.

Meer autonomie

Naast de staatshoofden van Frankrijk, Senegal en Ghana is ook de voorzitter van de Afrikaanse Unie, de Mauritaniër Ghazouani, aanwezig in Parij. Binnen de Unie is een initiatief gestart, het door Europa gesteunde African Medicines Agency, dat erop gericht is om te investeren in de lokale vaccinproductie. Het moet ook personeel opleiden dat de kwaliteit van de vaccins moet waarborgen.

Een ander doel van het project is het doorgeven van kennis over technologie. Zo zouden Afrikaanse landen met de kennis zelf aan de slag kunnen gaan met het produceren van medicijnen en vaccins. Dat is iets wat jaren werd tegengehouden door sommige westerse farmaceutische bedrijven, deels vanwege intellectueel eigendom, deels vanwege geld.

In Zuid-Afrika werd aan het einde van de coronapandemie al een soortgelijk initiatief opgezet. Het biotechnologiebedrijf Afrigen breidde toen uit om een mRNA-coronavaccin te gaan produceren. Dat project werd ook gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie.