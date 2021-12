Zuid-Afrika werkt aan eigen mRNA-vaccin voor lage-inkomenslanden

In het laboratorium zijn vooral veel jonge wetenschappers aan het werk. "Mijn hoofd tolt dat ik hier op zo'n jonge leeftijd aan bij mag dragen," zegt de 22-jarige biotechnicus Emile Hendricks. Hij is de eerste van zijn familie die de middelbare school afmaakte en had nooit verwacht zo vroeg in zijn carrière betrokken te zijn bij zo'n project. "Het is niet de vraag 'zullen we dit doen' we moeten dit wel doen," zegt hij en dreunt de cijfers op die laten zien hoe oneerlijk de vaccins over de wereld zijn verdeeld.

Hij is trots op wat Zuid-Afrika tot nu toe wetenschappelijk heeft bereikt gedurende deze pandemie. "Wij weten hoe goed onze wetenschappers hier zijn," vervolgt hij. "De rest van de wereld weet dat nu pas, maar wij al lang."

Hendricks doelt daarmee op de ontdekking van de nieuwe variant omikron, die voor het eerst werd opgepikt door wetenschappers in Zuid-Afrika. "We hebben hier veel kennis en kunde," zegt ook Terblanche. "We doen al lang veel onderzoek naar andere infectieziekten, zoals HIV en TB."

Recept delen

Als Afrigen het volledige recept kraakt, gaan ze het de formule, de processen en de technieken delen met lage- en middeninkomenslanden, zodat het op commerciële schaal gemaakt kan worden op verschillende plekken in de wereld.

Dat zal niet snel gebeuren. Ze denken een jaar nodig te hebben voordat ze een eigen coronavaccin hebben. Daarna volgen nog jaren van klinische testen

"We hopen eigenlijk dat de coronapandemie dan over is," zegt Terblanche. "Maar zelfs dan is dit geen tijdverspilling. Dit gaat over het opbouwen van de middelen en kunde om klaar te zijn voor een volgende pandemie. Bovendien kunnen we de technologie hopelijk inzetten voor andere vaccins voor infectieziektes zoals malaria. Dit is het moment om de toekomst te veranderen."