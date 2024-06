anp Van Marum, Szabó en Uitermark

NOS Nieuws • vandaag, 12:14 Kandidaat-minister Uitermark wil zich hard maken voor de rechtsstaat

Judith Uitermark, kandidaat-minister van Binnenlandse Zaken, zal zich er als bewindsvrouw "persoonlijk steeds hard voor maken" dat de bewindslieden binnen de grenzen blijven van de rechtsstaat. Dat zei ze in de eerste hoorzitting die de Tweede Kamer hield met de gegadigden voor een plaats in het kabinet-Schoof.

De aankomend bewindslieden van Binnenlandse Zaken beten het spits af. Vandaag en de komende dagen zijn er nog meer van zulke hoorzittingen.

Uitermark, nu nog Kamerlid voor NSC en eerder onder meer rechter, kreeg veel kritische vragen over de rechtsstaat en over uitspraken, vooral uit PVV-kring, die daar mogelijk mee in strijd waren. Ze wees op het hoofdlijnenakkoord waar diverse afspraken zijn gemaakt over het respecteren van de rechtsstaat. "Verandering geeft schuring en we zullen op bepaalde terreinen dingen anders gaan doen, maar we zullen dat altijd doen binnen de grenzen van de rechtsstaat."

1:14 Beoogd minister Uitermark bij hoorzitting: 'Zorgen dat we binnen grenzen rechtsstaat blijven'

'Ambtenaren moeten beleid uitvoeren'

Uitermark wilde niet ingaan op eerdere controversiële uitlatingen van politici. "Ik ga er pas iets van vinden in mijn nieuwe rol als ik geconfronteerd word met uitspraken van anderen in hun nieuwe rol die over de grens gaan."

De aankomend minister kreeg ook de vraag of ambtenaren mogen weigeren PVV-beleid uit te voeren. Daarover zei ze dat ambtenaren dat niet mogen doen, tenzij ze in een "situatie van overmacht worden gebracht en het beleid strijdig zou zijn met het recht".

Behalve Uitermark werden ook de kandidaat-staatsecretarissen Zsolt Szabó (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en Eddie van Marum (Herstel Groningen) gehoord. Szabó was eerder VVD-Tweede Kamerlid en vicepresident van CapGemini.

'Cariben waardevol'

Szabó, die voor de PVV in het kabinet komt, zei onder meer dat hij ICT "in het hart van de politiek wil brengen" en dat er op dat punt centraal meer duidelijke "directieven" moeten komen aan ministeries en lagere overheden.

Gevraagd naar een eerdere uitspraak van de PVV dat "de Antillen op Marktplaats moeten worden gezet", benadrukte Szabó dat de Caribische delen van het Koninkrijk in het hoofdlijnenakkoord "waardevol" worden genoemd: "Dat zal ik meenemen in mijn beleid. Vanaf 2 juli zitten we in een nieuwe situatie en ik zal er alles aan doen om de relatie tussen het Caribisch deel en Nederland te optimaliseren".

BBB'er Van Marum, die eerder onder meer muskusrattenbestrijder, uitvaartverzorger en schade-expert was, zei dat het "dossier Groningen verheven is boven elke politieke kleur". Hij wil samen met anderen de Groningers hoop en perspectief bieden. Van Marum voegde eraan toe dat mensen geen mooie verhalen nodig hebben, maar duidelijkheid.

'Geen circus en niet saai'

Dat er hoorzittingen worden gehouden is een primeur: op initiatief van D66 bepaalde de Kamer vorig jaar oktober dat ze er zouden komen. Belangrijkste doel is dat Kamerleden vragen kunnen stellen over de geschiktheid en motivatie van de aankomend ministers en staatssecretarissen en dat de kandidaten zelf ook iets kunnen vertellen over hun drijfveren.

Anders dan in bijvoorbeeld het Europees Parlement hebben Kamerleden niet een soort vetorecht: ze kunnen naar aanleiding van de hoorzitting niet tegenhouden dat een kandidaat wordt benoemd.

Een aantal partijen doet niet mee aan het nieuwe fenomeen, omdat ze er weinig in zien. Aan het eind van de eerste hoorzitting zei VVD-Kamerlid Rajkowski, dat het "geen circus is geworden en ook niet tergend saai", zoals sommigen vreesden. "Ik hoop dat dat goed is voor het bredere vertrouwen in de politiek", vulde ze aan.

Er staan vandaag nog drie andere sessies met kandidaten op het programma: achtereenvolgens met die van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Sociale Zaken.