NOS Sport • vandaag, 11:59 Volleyballers kunnen Spelen bijna vergeten na nederlaag tegen Iran in Nations League

De Nederlandse volleyballers kunnen deelname aan de Spelen in Parijs bijna uit hun hoofd zetten na een nieuwe nederlaag in de Nations League. In Manilla was Iran in vijf sets te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza: 25-22, 22-25, 25-21, 20-25, 15-10.

Voor Nederland is het de vierde nederlaag op rij. Tot deze week had Iran, laatste in de Nations League, nog geen wedstrijd gewonnen. Woensdag pakte het de eerste overwinning tegen de Verenigde Staten.

Gelijk op

In de eerste set kende Nederland een valse start en kwam het direct achter, maar Nimir Abdel-Aziz bracht Nederland terug in de set met drie aces op rij.

Aan het einde van de gelijk opgaande set trok Iran toch aan het langste eind.

In het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid. Tot 22-22 ging het gelijk op, waarna Abdel-Aziz de set uitmaakte met twee keiharde services.

Servicekanon

De aanvoerder van Oranje stond de hele wedstrijd uitstekend te serveren. Hij produceerde maar liefst negen aces. Met 36 punten was de topscorer van de Nations League uitermate belangrijk voor Oranje.

Aan de andere kant van het net was Esmaeilnezhad Amin (28 punten) flink op dreef voor Iran. Aan de hand van de diagonaalspeler pakte Iran de derde set.

FIVB Nimir Abdel-Aziz in actie tegen Iran

Via scores van Abdel-Aziz, Jorna en Van Garderen trok Nederland de vierde set naar zich toe.

Vijfsetter

In de beslissende vijfde set ging het tot 4-4 gelijk op, maar daarna sloegen de Iraniërs een gat (10-5). Beide ploegen waren vier sets lang aan elkaar gewaagd, maar de laatste ging overtuigend naar Iran.

Vervolg Nations League

De Nations League duurt tot en met 24 juni. Nederland heeft nog wedstrijden tegen Japan (21 juni) en Canada (22 juni) op het programma staan.

Om nog kans te maken op plaatsing voor de Olympische Spelen had Nederland moeten verrassen in de Nations League en zo een sprong maken op de wereldranglijst. Dat lijkt er nu niet meer in te zitten,