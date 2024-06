ANP Poetin verwelkomt door de Vietnamese president To Lam tijdens het staatsbezoek in Hanoi

NOS Nieuws • vandaag, 11:29 Na Noord-Korea krijgt Poetin ook warm onthaal in Vietnam

Op de eerste dag van zijn staatsbezoek in Vietnam heeft de Russische president Poetin afspraken gemaakt over nauwere samenwerking tussen de twee landen. Ze hebben de intentie uitgesproken voor een breed strategisch partnerschap.

Poetin probeert de banden aan te halen met oude communistische partners in Azië, nu hij internationaal steeds meer geïsoleerd is geraakt door de oorlog in Oekraïne. Het bezoek moet ook voor eigen publiek demonstreren dat Rusland juist verre van geïsoleerd is en dat Poetin in het buitenland een graag geziene gast is.

Afgelopen dagen bezocht de Russische president Noord-Korea, waar hij met leider Kim Jong-un een veiligheidsovereenkomst ondertekende. Er is onder meer afgesproken dat de buurlanden elkaar helpen als ze worden aangevallen. Ook willen ze een verenigd front tegen de hegemonie van de Verenigde Staten vormen.

In de Vietnamese hoofdstad Hanoi werd Poetin onthaald met saluutschoten en een militaire parade. Daarna feliciteerde president To Lam hem met zijn 'herverkiezing' als Russische president.

ANP De welkomstceremonie bij het presidentieel paleis in Hanoi

Na de welkomstceremonie was er een televisietoespraak van beide leiders. Daarin zei Poetin dat het versterken van een "alomvattend strategisch partnerschap" met Vietnam een van de prioriteiten van Rusland is. Ook nodigde hij de Vietnamese president uit om volgend jaar naar Moskou te komen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de overwinning op nazi-Duitsland.

Daarna ondertekenden beide leiders een reeks overeenkomsten over samenwerking op het gebied van onderwijs, wetenschap, technologie, klimaat en gezondheid. Zo willen de twee landen een centrum voor nucleaire wetenschap en technologie optuigen in Vietnam. Ook zouden Russische bedrijven bereid zijn om te investeren in projecten voor vloeibaar aardgas in Vietnam, aldus Poetin.

Daarbij zei de Russische president wel dat hij de rol van Vietnam in de ASEAN respecteert. Dat is het samenwerkingsverband van verschillende landen in Zuidoost-Azië. Die landen hebben onder meer afspraken over economische en politieke samenwerking.

Balanceeract

De historische band tussen Hanoi en Moskou stamt uit de Sovjettijd en is nog altijd erg waardevol voor Vietnam. Het land haalt meer dan de helft van zijn wapens uit Rusland en is deels afhankelijk van Russische grondstoffen voor de landbouw. Maar Vietnam probeert ook de relatie met Europa en de VS te verbeteren, wat sinds Poetins vorige bezoek in 2017 steeds uitdagender is geworden.

Het Westen heeft Rusland onder leiding van de Verenigde Staten zware sancties opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook vaardigde het Internationaal Strafhof in Den Haag vorig jaar een arrestatiebevel uit tegen Poetin wegens oorlogsmisdaden.

Vietnam, dat officieel een neutraal buitenlandbeleid voert, heeft de Russische invasie in Oekraïne nooit bekritiseerd. Ook heeft het land zich bij de Verenigde Naties tot nu toe onthouden van stemming over resoluties die de Russische agressie in Oekraïne veroordelen. Poetin prees het "evenwichtige" standpunt gisteren in een opiniestuk dat verscheen in de krant van de Vietnamese communistische partij.

Dat Hanoi de Russische president nu met open armen ontvangt, leidt dan ook tot kritiek uit het Westen. De Verenigde Staten, de belangrijkste exportmarkt voor Vietnam, zeggen dat geen enkel land Poetin een platform zou moeten bieden om de oorlog in Oekraïne te promoten.