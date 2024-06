Twee Franse tienerjongens aangeklaagd om verkrachting Joods meisje (12)

Het Openbaar Ministerie heeft niets bekend gemaakt over de identiteit van het slachtoffer. De voorzitter van de Consistoire Central, de unie van Joodse gemeenschappen in Frankrijk, schrijft op X dat het om een Joods meisje gaat.

De derde jongen die is gearresteerd wordt door het Franse Openbare Ministerie genoemd als getuige van de verkrachting, maar wordt daar niet voor vervolgd. Wel is hij aangeklaagd wegens antisemitische leuzen en geweld.

Schok door Frankrijk

In Frankrijk wordt geschokt gereageerd. De Franse president Macron zegt dat Franse scholen bedreigd worden door "plaag van antisemitisme". Ook vroeg hij aan de Franse minister van Onderwijs om op scholen gesprekken te organiseren over racisme en antisemitisme . "Om ervoor te zorgen dat haatdragende uitlatingen met ernstige gevolgen onze scholen niet binnendringen", aldus een woordvoerder.

Sinds de oorlog in Gaza is het aantal meldingen van antisemitische incidenten volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken explosief toegenomen. Volgens cijfers van CRIF, een Joodse belangenorganisatie, zijn er in 2023 bijna 1700 incidenten gemeld, tegenover 436 in 2022. Van die incidenten vond 13 procent plaats op school.