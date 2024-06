Studio Kastermans De onthulling van de naam

NOS Nieuws • vandaag, 11:19 Wim de Bie geëerd met tunneltje: 'Donker en stinkt naar pis', maar toch toepasselijk

Bussum heeft voortaan een blijvend eerbetoon aan de vorig jaar overleden Wim de Bie. Een spoortunnel in het centrum van de Gooise plaats heeft de naam van de televisiemaker gekregen.

Een van de initiatiefnemers erkent dat de doorgang tussen de Spiegelstraat en de Naussaulaan een twijfelachtige reputatie heeft. "Het is er donker en stinkt vaak naar pis", zegt Pieter Schut bij de regionale zender NH. Een criticus noemde het zelfs een "ondergronds urinoir" dat De Bie-onwaardig zou zijn.

Toch vindt Schut de plek toepasselijk: De Bie nam er verschillende sketches op. Zo was dit de plek waar 'oudere jongere' Robbie Kerkhof uithing met Koos Koets. Ook zwerver Dirk was er te vinden. De spoortunnel stamt uit 1938 en is daarmee een jaar ouder dan De Bie.

VPRO De Bie als oudere jongere in 'zijn'' tunnel

Kort na het overlijden van De Bie in maart vorig jaar legde grimeur Arjen van der Grijn uit dat dit soort plekken vaak werden gebruikt omdat ze dichtbij lagen. Zo woonde De Bie op loopafstand van de tunnel. "Het was vooral praktisch. We hebben 't Gooi toch een beetje uitgeput en misbruikt, in het goede zin des woords."

Opgeknapt

Hoewel de plek juist vanwege de verloedering zo gepast was voor de tv-opnames, is de tunnel voor de onthullingsceremonie opgeknapt. De doorgang is schoongemaakt en er komt betere verlichting. Ook kreeg een energiehuisje in de buurt een passende schildering.

Het naambordje op de tunnel werd gisteren ingewijd door wethouder Nico Schimmel, in het voorbijgaan wethouder Hekking genoemd naar een ander personage van het komische duo. Met een mattenklopper, symbool van het Simplisties Verbond van De Bie, onthulde hij de naam van het "Wim de Bie-tunneltje".

Bij de ceremonie waren vooral fans van de programma's van Van Kooten en De Bie aanwezig, inmiddels zelf 'oudere jongeren'. Kees van Kooten zelf of nabestaanden van De Bie ontbraken. Wel heeft de familie goedkeuring gegeven aan de vernoeming.

Naast het naambordje moet er nog een Wim de Bie-wandeling komen, daar werkt de Historische Kring Bussum momenteel aan.