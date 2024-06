Omrop Fryslân Begin juni protesteerden cultuurorganisaties tegen de voorgenomen bezuinigingen

In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 09:25 Bonje binnen Fryske Nasjonale Partij over bezuinigen op het Fries

Binnen de Fryske Nasjonale Partij (FNP) is een hoogoplopend conflict ontstaan over het bezuinigen op Friese taal en cultuur. De FNP-fractie in de provincie wil instemmen met bezuinigingen van in totaal 800.000 euro, terwijl de tien FNP-wethouders van gemeenten in Friesland fel tegen zijn.

"Fries taalbeleid en cultuur de nek laten omdraaien door de FNP kan niet", schrijft wethouder Jan Dijkstra (FNP) van de gemeente Waadhoeke in een brief aan de Statenfractie die is ingezien door Omrop Fryslân.

De bezuinigingen zitten al een tijdje in de pen en leidden begin juni nog tot een protestmanifestatie van cultuurorganisaties. "Ik vind de bezuinigingen niet nodig en onacceptabel", zei directeur Douwe Zeldenrust van Keunstwurk toen. Keunstwurk houdt zich bezig met talentontwikkeling bij jongeren, amateurkunst en cultuureducatie. "Zo maak je een boel dingen kapot die je juist nodig hebt na corona", aldus Zeldenrust.

Nu de pijn nemen

Ook de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) heeft zorgen over de voorgestelde bezuinigingen. Maar de FNP in de provincie is toch van plan om in te stemmen. "Het is nu feitelijk voor het eerst dat de provincie Fryslân echt moet bezuinigen. Dat is ook verantwoordelijkheid nemen en besturen. Besturen is niet altijd eenvoudig", laat de FNP-Statenfractie weten.

"Als wij tegen de bezuinigingen stemmen, dan breken we met ons akkoord met BBB, CDA en ChristenUnie en zijn wij niet consequent. We moeten nu de pijn nemen, ook omdat we denken dat de keuzes acceptabel zijn."

De FNP-Statenfractie wijst er ook op dat de provincie weliswaar wil bezuinigen op taal en cultuur, maar dat het Rijk juist extra geld beschikbaar stelt voor Friese projecten in het kader van de nieuwe Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK), in totaal 18 miljoen euro.

Eenmalig geld

Maar met dat geld uit Den Haag zijn organisaties als Keunstwurk nog niet gered, zeggen de tien kritische wethouders. "Met eenmalig geld kun je geen structurele zaken overeind houden", stelt wethouder Dijkstra. "Juist de ondersteuning van de provincie geeft gemeenten de kans om iets met het taalbeleid te doen. Ook gemeenten die er minder mee hebben."

Dus roept Dijkstra mede namens de andere negen FNP-wethouders de Statenfractie op om tegen de bezuinigingen te stemmen. De wethouders: "Naast dat het een slechte ontwikkeling is, hebben wij hier als partij veel last van. Ik denk dat er wel andere oplossingen zijn. Daar denken we ook graag over mee."

Provinciale Staten praten vandaag over de zogeheten Taalnota Fries. Onderdeel van die nota zijn de voorgenomen bezuinigingen.