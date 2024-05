Omrop Fryslân Een gebouw van ING in Leeuwarden

NOS Nieuws • vandaag, 17:33 ING-medewerkers mogen voortaan toch Fries praten met klanten

ING-medewerkers mogen voortaan toch Fries praten tegen klanten. Dat heeft het bedrijf besloten na een gesprek met de provincie, schrijft Omrop Fryslân.

Het Friese 'taalverbod' bij de callcentra van het bedrijf werd in februari bekend, nadat tolk Fedde Dijkstra had ontdekt dat een medewerker geen Fries tegen hem mocht praten. "Ik hoorde iemand met een Fries accent, dus ik zei: spreekt u ook Fries? Ze zei: 'Jawel. Maar wij mogen hier alleen Engels of Nederlands spreken met klanten.'" De bank voerde dat beleid, omdat gesprekken worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.

Dat viel niet in goede aarde bij veel Friezen. Twee leden van de Jong Fryske Mienskap hesen daarna de Friese vlag bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam. Friese studenten en leden van de Friese beweging besloten bij wijze van protestactie afgelopen maandag een uur lang massaal in het Fries te bellen met medewerkers van de bank. Na de actie beloofde de bank om het taalbeleid nogmaals tegen het licht te houden.

'Respect voor de taal'

"We hebben geluisterd naar de feedback van onze Friese klanten en begrijpen de reacties. Graag wil ING haar menselijke kant laat zien en respect tonen voor de tweede Rijkstaal in Nederland, het Fries", schrijft de bank vandaag in een statement.

"We hebben daarom besloten het mogelijk te maken dat Friese klanten, wanneer zij een Friessprekende medewerker aan de telefoon krijgen, in het Fries te woord kunnen worden gestaan. Dit betekent dat het monitoren van die gesprekken (voor opleidingsdoeleinden) wordt gedaan door collega's die de Friese taal beheersen", aldus de ING.

Niet iedereen spreekt Fries

De bank benadrukt dat klanten er geen rechten aan kunnen ontlenen. "Het spreken van het Fries is alleen mogelijk wanneer een medewerker de Friese taal ook machtig is."

Friessprekende medewerkers van de Rabobank spraken al Fries tegen klanten. Volgens Friese taalinstelling Afûk staan de meeste bedrijven en organisaties positief tegenover de Friese taal.