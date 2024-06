39-jarige Ronaldo gaat voor EK-winst: 'Blij dat ik nog vlinders in mijn buik voel'

Portugal speelt tegen Tsjechië in groep F, waar ook nog Turkije en Georgië in zitten. Voor Ronaldo, die in de basis wordt verwacht, telt dit toernooi maar één ding: de titel. Ploeggenoot Rúben Dias van Manchester City roemt Ronaldo. "Cristiano is een inspiratie, hij laat ons zien dat alles mogelijk is. Hij is onze aanvoerder en we gaan er helemaal voor met hem."